Striscia La Notizia, Tapiro a Fedez: "Non sono cattivo, sono un coglio***"

Valerio Staffelli consegna all’ex marito di Chiara Ferragni un Tapiro d’oro dopo il dissing di fuoco con Tony Efffe. Il servizio questa sera su Striscia la Notiza.

E se il dissing tra Fedez e Tony Effe fosse stato solo un’operazione di marketing? Questa sera a Striscia la notizia in onda su Canale 5.

Striscia la Notizia: Tapiro D'Oro a Fedez

Valerio Staffelli consegnerà all'ex marito di Chiara Ferragni un Tapiro d’oro personalizzato, con dei riccioli che ricordano la capigliatura del rapper romano.

"Complimenti, il dissing ha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche" ha commentato l’inviato di Striscia. "Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli", ha replicato Fedez.

E, quando Staffelli gli chiede se si crede un rapper “cattivo”, Federico ha replicato:

"In realtà sono un patatone. Anzi, un coglio**"

La recente faida tra Fedez e Tony Effe ha suscitato un incredibile clamore mediatico. Tutto ha avuto origine quando Tony Effe ha lanciato delle critiche nel suo brano per Red Bull 64 Bars, attaccando Fedez e il suo energy drink, e facendo allusioni provocatorie a Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez.

In risposta, Fedez ha pubblicato una traccia intitolata L’infanzia difficile di un benestante, dove ha pesantemente attaccato Tony, accusandolo di aver cercato di flirtare con Ferragni e definendolo "infame". Inoltre, Fedez ha coinvolto altre figure pubbliche come Taylor Mega, ex di Tony, e Chiara Biasi, rendendo il dissing ancora più personale.

Tony Effe ha contrattaccato annunciando un singolo chiamato Chiara, che è sembrato una nuova provocazione. L'ultimo attacco della disputa, dopo l'intervento della stessa Ferragni, lo ha lanciato Fedez pubblicando un singolo dedicato proprio alla sua ex moglie, "Allucinazione Collettiva".

Dunque, per una parte dei "telespettatori" che hanno assistito a lungo botta e riposta social tra i due, il dissing sarebbe stato una mossa di marketing per fare in modo che venisse lanciato l'ultimo singolo del rapper milanese.

Per Fedez si tratta del 13esimo Tapiro ricevuto in carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia