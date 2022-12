Storie Italiane, Alex Di Giorgio confessa la sua dolorosa situazione a Ballando con le Stelle

Gossip TV

Ospite a Storie Italiane, il concorrente Alex Di Giorgio ha confessato i difficili momenti che ha passato a Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto.

Nella trasmissione condotta da Eleonora Daniele, Storie Italiane, nella puntata andata in onda lunedì 5 dicembre, è stato ospite uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle, Alex Di Giorgio. Intervistato dalla conduttrice, nell'ambito del talk dedicato al programma di Milly Carlucci, Di Giorgio ha raccontato di alcuni momenti molto difficili vissuti nell'ultima settimana all'interno del dance show di Rai 1.

Alex Di Giorgio: "A Ballando ho avuto diverse crisi, l'ultima prima di andare in scena. Devo ringraziare Milly Carlucci se l'ho superata"

Deve essere stata una settimana molto intensa per Alex Di Giorgio: l'esibizione di venerdì 2 dicembre a Ballando con le Stelle lo ha messo a dura prova e lui stesso ha dichiarato che è stata una settimana pesate, la preparazione della coreografia lo ha visto crollare in più di un'occasione. "L'ultima proprio prima di entrare in scena. Devo ringraziare Milly Carlucci per averla superata".

Infatti, nell'esibizione assegnata ai concorrenti c'era una componente emotiva non indifferente: avrebbero dovuto raccontare qualcosa di molto personale, attraverso la musica e il ballo. Per Alex Di Giorgio è stata una sfida che lo ha portato a rivivere alcune sofferenze che pensava di essersi lasciato alle spalle. Partecipare a Ballando si sta dimostrando per lui un'esperienza catartica, grazie alla quale si è guardato dentro e ha scoperto che c'è ancora un velo di tristezza nel suo cuore, dovuto, probabilmente, ad alcuni momenti negativi vissuti in passato.

Con la performance di venerdì 2 dicembre, Alex Di Giorgio e il suo partner di ballo Moreno Porcu hanno lavorato per regalare al pubblico quella che è stata l'esperienza del concorrente, ma che è anche un'esperienza di molti ragazzi che non si sentono accettati o amati. Non è il suo caso, perché la sua famiglia lo ha sempre sostenuto, ma non è stato lo stesso per il mondo al di fuori del rassicurante nido famigliare.

Il concorrente ha raccontato di aver portato alla luce un tradimento che ha subito, un momento molto buio della sua vita, perché "è stato come sentirmi violato, come se qualcuno fosse entrato in casa mia e mi avesse portato via un qualcoda che avrei voluto tenere per me e rivelare solo quando mi fossi sentito pronto". Una confessione toccante e intima, accolta con empatia dalla conduttrice Eleonora Daniele.