Stefano De Martino tira in ballo Amadeus: ''Non c’è nulla di cui essere geloso''

Stefano De Martino parla del Tim Summer Hits, in onda sulle reti Rai, tirando in ballo Amadeus.

Debutta oggi su Rai 2 il primo appuntamento con Tim Summer Hits, il programma di musica itinerante che parte da Roma e porta i maggiori artisti in giro per l’Italia. Stefano De Martino è pronto per la sfida, che per lui non ha nulla a che vedere con Amadeus.

Stefano De Martino pronto per il Tim Summer Hits su Rai 2

Al via questa sera, su Rai 2, la prima puntata del Tim Summer Hits, la manifestazione musicale che coinvolge gli artisti più amati del momento e della storia della musica, portandoli nelle piazze più famose d’Italia, a partire da Roma. Insieme ad Andrea Delogu, Stefano De Martino è pronto ad affrontare questa sfida e a riconfermarsi uno dei presentatori più amati della rete. De Martino, coinvolto in un nuovo intreccio con Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ha parlato della nuova avventura a Leggo, tirando in ballo ironicamente anche Amadeus.

“Non c’è niente di cui essere geloso. Visto che è stato citato Amadeus vogliamo onorare e ricordare gli anni d’oro del Festivalbar portato al successo principalmente proprio da lui”.

De Martino e Delogu condurranno il nuovo programma di Rai 2, intrattenendo il pubblico sino all’11 agosto 2022, tra momenti canori irripetibili e ironici siparietti, resi possibili anche dalla complicità con la co-conduttrice, con la quale per lui formano "l’accoppiata perfetta”.