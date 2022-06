Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese: nuovo ''intreccio'' a distanza

Gossip TV

Sembra che Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, stia frequentando la socia in affari dell’ex di Stefano D Martino.

Mentre Belen Rodriguez e Stefano De Martino colgono ogni occasione per festeggiare il ritorno di fiamma, Antonino Spinalbese chiude con Helena Prestes e si invaghisce della sorella della socia in affari dell’ex di De Martino, dando vita ad un nuovo intreccio.

Antonino Spinalbese con la socia dell’ex di Stefano De Martino

Da diverse settimane si parla ovunque del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, pizzicati agli stessi eventi mondani, mano nella mano con il figlio Santiago e la secondogenita della showgirl, Luna Marì, poi soppressi a baciarsi appassionatamente dai paparazzi. Il pubblico si divide tra chi non vedeva l’ora di sapere Belen e Stefano ancora insieme, incantato dalla coppia che è sempre un piacere per gli occhi, e chi trova che le basi di questo ritorno di fiamma siano fragili, al punto da preannunciare un’imminente nuova rottura.

Antonino Spinalbese è rimasto al margine di questo amore nuovamente sbocciato tra la sua ex e De Martino, dedicandosi anima e corpo alla figlia avuta con l’argentina e a nuovi orizzonti lavorativi. Pizzicato in compagnia di Helena Presetes, bellissima modella nonché concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express, Antonino sembra aver già chiuso questa conoscenza, almeno stando ai gossip di Whoopsee.

Sembra, infatti, che Spinalbese sia stato folgorato da Giulia Tordini, sorella di Giorgia, creative director di “The Attico”, il noto marchio di moda fondato insieme a Gilda Ambrosio ovvero la ex di De Martino. Mentre si consuma un nuovo intreccio, sebbene a distanza, si vocifera che Belen sia furiosa per la prospettiva di Antonio al Grande Fratello Vip. Lui non ha fatto mistero di essere stato contattato dalla redazione per la nuova edizione del reality show di Canale5, ma Belu sembra averla presa malissimo a causa della prospettiva che la figlia sia esposta ai media più di quanto dovrebbe.