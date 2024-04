Stefano De Martino rimuove i tatuaggi dedicati a Belen Rodriguez, gesto spiazzante

Gossip TV

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno chiuso per sempre, lui si fa rimuovere l’ultimo tatuaggio dedicato all’ex moglie.

Il matrimonio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è naufragato nel peggiore dei modi, con tante accuse mediatiche, gossip a non finire e l’attenzione di tutta Italia che ha seguito l’ex coppia per lunghissimi mesi. Sebbene ora sembra che i due abbiano recuperato un rapporto perlomeno civile per il bene del figlio Santiago, il presentatore di Rai 2 ha deciso di fare un gesto forte nei confronti della sua ex moglie, facendosi rimuovere i tatuaggi a lei dedicati.

De Martino chiude con Belen, addio ai tatuaggio di coppia

Tutti i retroscena sono stati rivelati e il pubblico ha avuto finalmente le risposte che cercava sulla fine del matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A fare chiarezza è stata proprio la showgirl argentina che ha rivelato in una lunga intervista a Domenica In di essere stata ripetutamente tradita dal marito, con ben 12 donne diverse, e di essere caduta nel vortice della depressione senza trovare la mano di Stefano tesa ad aiutarla. Parole che De Martino ha commentato a suo modo, non negando i tradimenti ma neppure avallando il numero enorme di casi di infedeltà, per poi parlare di problematiche di coppia esistenti e persistenti.

Insomma, l’amore non basta e forse qui non c’è più e Stefano e Belen hanno preso due strade diverse. Il partenopeo si è impegnato anima e corpo nella sua carriera su Rai 2, tornando con Stasera tutto è Possibile ma anche al teatro con lo spettacolo Meglio Stasera che ha riscosso particolare successo tra il pubblico, proprio per l’esuberante spigliatezza dell’ex ballerino di Amici. Nel frattempo, dopo un periodo di forte tensione, Stefano e Belen, che è tornata a parlare del suo momento più buio in tv, hanno fatto pace per il bene del primogenito Santiago e si sono mostrati insieme in armonia e serenità nonostante i loro precedenti di coppia.

Dopo essere finito nella bufera per le dichiarazioni di Marcello Sacchetta, sembra che De Martino abbia voluto dare un segnale forte sulla chiusura definitiva del rapporto con Belen. Il presentatore, infatti, si è recato in una clinica e ha rassicurato i suoi fan mostrando che si trattava di una clinica specializzata in rimozione dei tatuaggi. Qui, Stefano ha fatto rimuovere un tatuaggio sulla schiena, quello della Madonna di Lijuan ovvero la patrona dell’Argentina, che aveva fatto come dedica alla sua ex moglie. Insomma, capitolo Belen chiuso per sempre e ora neppure sulla sua pelle ci saranno tracce di un amore passato.