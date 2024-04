Amici, Marcello Sacchetta e Stefano De Martino ai ferri corti? Il coreografo interviene e chiarisce come stanno le cose!

Gossip TV

Gli ex ballerini di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, non sono più in buoni rapporti? Dopo alcune affermazioni, Sacchetta è intervenuto a chiarire come stanno le cose. Ecco cosa ha raccontato!

Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi sono usciti diversi talenti, non solo del canto, ma anche del ballo: ne sono un esempio Marcello Sacchetta, diventato un affermato coreografo, ma anche Stefano De Martino, che dopo aver intrapreso una carriera da ballerino in tv è diventato uno dei conduttori più apprezzati in Rai. I due, da sempre grandi amici, non sarebbero più così vicini tra loro, almeno stando ad alcune affermazioni di Marcello Sacchetta. Il coreografo, dopo il polverone sollevato da alcune per le sue dichiarazioni, ha deciso di chiarire come stanno le cose con Stefano De Martino.

Amici, crisi tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta? Quest'ultimo interviene e chiarisce come stanno le cose

I due ballerini sono stati molto affiatati per anni, dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5: De Martino e Sacchetta infatti hanno co-condotto per diversi anni il daytime del programma Mediaset e Sacchetta è stato tra i professionisti di ballo della trasmissione. Qualche giorno fa, rispondendo alle domande dei social, Sacchetta ha però dichiarato che tra lui e De Martino non ci sia più lo stesso rapporto di una volta.

Infatti, l'ex professionista ha dichiarato apertamente che De Martino non risponde mai alle sue chiamate e che per questo ha smesso di contattarlo, aspettando che sia il conduttore a fare un passo nei suoi confronti. Queste parole hanno scatenato un autentico polverone e molti fan hanno protestato per queste affermazioni di Sacchetta.

Vista la grande attenzione generata dalle sue affermazioni, il coreografo ha deciso di riprendere il discorso e svelare come stanno le cose tra lui e Stefano De Martino. In una storia su Instagram, l'ex professionista ha voluto precisare che molte delle sue dichiarazioni sono state fraintese e dopo aver letto alcuni articoli in merito ha deciso di svelare com'è davvero la situazione tra lui e De Martino:

"Ho letto degli articoli che hanno forse frainteso quello che volevo dire. C on Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni, ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni; lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. Io ho altrettante cose da fare ma per come sono fatto: io che do un valore importante ai veri amici cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto. In modo ironico ho risposto ad una domanda ma non abbiamo litigato: avrà sicuramente molto da fare e sono sicuro che quando potrà si farà sentire (Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui)."

Scopri le ultime news su Amici