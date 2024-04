Belen Rodriguez torna a parlare del suo periodo più buio: "Doloroso e complesso, ora però..."

Gossip TV

Belen Rodriguez è tornata a parlare in tv del suo periodo più buio. Vediamo insieme cosa ha dichiarato la showgirl argentina, che di recente ha partecipato a Celebrity Hunted!

Belen Rodriguez è tornata a raccontare del suo periodo più buio: dopo la scoperta dei tradimenti di Stefano De Martino, per la showgirl argentina si è aperta una fase della sua vita molto complessa, che l'ha portata ad allontanarsi dal lavoro e a ritirarsi in sé stessa, al punto da mettere in discussione tutto ciò che credeva importante per lei. Attualmente, Belen Rodriguez è una delle concorrenti del reality di Prime Video Celebrity Hunted, insieme alla sorella Cecilia Rodriguez.

Belen Rodriguez torna a raccontare del suo periodop più buio: "Un momento doloroso e complesso, ora sono rinata"

La prima volta che ha rivelato di aver sofferto di ansia e depressione, Belen Rodriguez è stata ospite da Mara Venier a Domenica In: lì, per la prima volta ha anche parlato apertamente della crisi matrimoniale con Stefano De Martino, rivelando dei numerosi tradimenti di cui si è macchiato il conduttore. A distanza di mesi, Belen Rodriguez ha di nuovo affrontato l'argomento, raccontandosi a Today.it in occasione della sua partecipazione a Celebrity Hunted, il reality di Prime Video al quale partecipa con la sorella Cecilia Rodriguez.

La showgirl argentina ha rivelato che a distanza di anni (ben 16) ha deciso di tornare a partecipare a un reality e di aver scelto Celebrity Hunted perché le è sembrato di essere la protagonista di una serie tv! Nel programma, l'ex conduttrice de Le Iene ha dovuto tirar fuori tutto il suo coraggio e in merito a questa qualità ha ammesso di aver voluto scappare tante volte nella vita da molte situazioni dolorose, ma che alla fine ha sempre scelto di essere "una che rimane":

"Tante volte mi è capitato in amicizia e in amore, ma non con la mia famiglia, perché sono veramente tanto fortunata e ho una famiglia dalla quale non sarei mai scappata, per fortuna. Sono sempre rimasta, sono una che rimane, sono una leale. Nella buona e nella cattiva sorte io rimango. Mi trovi sempre lì"

Relazione al capolinea tra Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez? Leggi anche

Belen Rodriguez: il suo periodo più difficile e la lontananza dal lavoro

Belen Rodriguez ha anche svelato che partecipare a Celebrity Hunted è stato importante per lei, perché è arrivato in un momento molto complesso della sua vita e che prendere parte al programma è stato quasi terapeutico:

"Ho girato questo programma nel momento più complesso della mia vita. Non stavo bene, per niente. Era un momento doloroso per me e quindi avevo bisogno di giocare. E menomale che mi dici che si è visto che ero molto giocosa, perché ci ho messo dell'impegno. Ho dovuto resettare tutto, lasciarlo là e promettermi di portare a giocare un po' la bambina che è in me, perché ne avevo bisogno. Da questo punto di vista, questo programma mi ha fatto bene"

"La showgirl argentina ha anche toccato un argomento per lei molto importante: la sua lontananza dal lavoro. Oramai è un anno quasi che ha dovuto lasciare il suo ruolo di conduttrice de Le Iene e che è lontana dal mondo della tv e partecipare a Celebrity Hunted è stato per lei quasi un ritorno:

"Questo è un mio ritorno inconsapevole, perché non lo sapevo, ma vedi che la vita poi ti fa anche dei grandissimi regali e questo lo prendo come un regalo, un ritorno in tv che sarà proprio l'inizio di un ritorno"