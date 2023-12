Gossip TV

Stefano De Martino racconta un retroscena su Belen Rodriguez nel suo show, la reazione infastidita dell'argentina

di Anita Nurzia 27 dicembre 2023 9

Ieri sera, su Rai 2, è andato in onda il primo one man show di Stefano De Martino, intitolato "Da Natale a Santo Stefano". Nel corso del programma, il conduttore ed ex ballerino ha raccontato un divertente retroscena sull'inizio della sua storia con Belen Rodriguez ma l'argentina non sembra averla presa bene.