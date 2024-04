Stefano De Martino pronto a soffiare un programma ad Amadeus? Il gossip

Gossip TV

Si mormora che Stefano De Martino stia puntando alla conduzione di Affari Tuoi, storico programma di Rai affidato ad Amadeus. Ecco il gossip inaspettato.

Si mormora che vi sia un grande rivale per Amadeus, pronto a soffiargli alla prima occasione la conduzione di Affari Tuoi, storico programma in onda su Rai 1. E sembra che quel qualcuno altri non sia che Stefano De Martino!

De Martino - Amadeus: cambio ai vertici di Affari Tuoi?

Stefano De Martino è diventato senza dubbio uno dei presentatori di punta della Rai, che continua ad affidare al presentatore partenopeo la conduzioni di programmi in prima serata. Nonostante si mormorasse che i vertici di Viale Mazzini avessero storto il naso dopo che la vita privata di Stefano era uscita allo scoperto con l’intervista shock di Belen, con la quale ha recuperato un bel rapporto per amore del figlio, De Martino si è mostrato meritevole di fiducia.

Stefano è tornato proprio in queste settimane in onda, in prima serata su Rai 2, con la nuova stagione di Stasera tutto è Possibile, per la gioia dei fan che temevano che la nuova edizione non avrebbe visto la luce, e ora si mormora che il presentatore abbia messo gli occhi su un nuovo programma. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su X, che ha commentato l’affermazione di Fiorello a Viva Rai2, che ha fatto capire come sia impossibile pensare ad Affari Tuoi senza Amadeus.

“Volete sapere chi briga per ‘rubargli’ Affari Tuoi? Stefano De Martino”.

De Martino vuole sostituire Amadeus? Il gossip riporta proprio che l’ex ballerino di Amici sia interessato al programma in prime time su Rai 1, oltre che ad ammettere di non disdegnare l’idea di condurre il Festival di Sanremo, altra creatura che negli ultimi anni è stata in mano totalmente ad Amadeus. Il presentatore partenopeo ha parlato di questa opzione, ammettendo che vorrebbe prima farsi le ossa ed essere sicuro di essere pronto a condurre un programma così importante, ma non ha detto che direbbe no alla richiesta dell’azienda.