Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la pace è ufficiale: lo confermano i social dell’argentina

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme per amore del figlio Santiago, pace fatta tra i due x coniugi che sono di nuovo insieme, ecco dove.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver finalmente seppellito l’ascia di guerra dopo la fine ufficiale del loro matrimonio. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme al figlio Santiago dando l’idea che tra loro i rapporti fossero decisamente distesi e ora tornano a farsi vedere insieme, per la gioia del popolo dei social che non aveva gradito questo finale tragico.

Belen e Stefano insieme per il compleanno di Santiago

Non è un mistero che il matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia fatto di alti e bassi clamorosi, ritorni di fiamma e rotture accompagnate dal gossip più piccante. Ora, tuttavia, la loro unione sembra essere definitivamente conclusa, dopo l’addio a ridosso dell’estate 2023, e dopo la lunga intervista che Belen ha rilasciato a Mara Venier a Domenica In, parlando per la prima volta apertamente delle infedeltà del marito - contando ben 12 amanti all’attivo - e dell’incapacità di Stefano di starle vicino nel momento più difficile, quello della depressione.

Rodriguez si è legata sentimentalmente a Elio Lorenzoni, affascinante imprenditore e amico di vecchia data, con il quale sembrava pronta a vivere una storia d’amore da fiaba. La relazione, invece, è naufragata dopo Natale e si mormora sia a causa del rancore che la showgirl nutriva per i suoi ex, portando Elio a doversi sempre confrontare con relazioni che all’apparenza non erano risolte. Uno spunto, molto probabilmente, di riflessione anche per Belen che nelle ultime settimane si sta impegnano seriamente a coltivare un buon rapporto con i padri dei suoi figli.

Un esempio? La Pasquetta trascorsa con la figlia Luna Marì insieme all’ex compagno e padre della bambina, Antonino Spinalbese, con il quale pochi mesi prima aveva ingaggiato una battaglia a colpi di social che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Ora, sembra che Rodriguez abbia perdonato anche Stefano De Martino, almeno stando alla paparazzata di Gente che vede l’ex coppia passeggiare insieme al figlio Santiago sorridente e decisamente rilassata.

Insomma, la conduttrice ha perdonato i tradimenti e il matrimonio fallito? Sembrerebbe proprio di sì, dato che poche ore fa gli utenti più attenti hanno notato che, dietro le fotografie che Belen ha pubblicato nelle sue Ig Stories durante il compleanno di Santiago - celebrato con una festicciola tra amici - spuntava anche Stefano, che ha rotto il silenzio sul presunto flirt con Bianca Guaccero. Dunque compleanno festeggiato insieme senza rancori, per amore del loro primogenito, ma forse anche per voltare definitivamente pagina e poter dire di aver chiuso con il passato.