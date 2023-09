Gossip TV

Stefano De Martino e le nuove foto con Martina Trivelli, la 26enne che ha fatto perdere la testa all'ex ballerino dopo Belen

Stefano De Martino è stato nuovamente paparazzato da Chi con Martina Trivelli. Il conduttore e la 26enne originaria di Pescara sembrano ormai fare sul serio.

Stefano De Martino e Martina Trivelli paparazzati ancora insieme

Nelle ultime settimane, i due sono stati avvistati insieme a Milano in diverse occasioni e sembrano molto affiatati. Naturalmente la storia tra l'ex marito di Belen e la Trivelli è ancora top secret e ancora lontana dall'ufficialità come invece ha deciso di fare la Rodriguez venendo allo scoperto con Elio Lorenzoni.

Ecco quanto riportato da Chi:

"Dopo essere finito sui gossip per la sua storia “on-off” con Belen, Stefano ha deciso di sposare il basso profilo. È un volto Rai, il volto di Raidue, e il gossip è una spezia che va dosata perché non risulti indigesta e non copra gli altri sapori. […] Stefano è uno che sa il fatto suo, che è molto sicuro. Tranne quando si parla di relazioni. Le donne gli piacciono, e lui piace a loro, ma questo lo allontana ancora di più dall’obiettivo. Non è convinto di quello che potrebbe dare, non ha il tempo e la testa per cercare un rapporto profondo. Perché c’è prima suo figlio Santiago, c’è il lavoro, e lo spazio per conoscere una persona è limitato. E monitorato. Per questo, finora, non si è saputo nulla dei suoi flirt. È stato bravo a nasconderli. Martina, invece, lo ha spinto ad uscire allo scoperto. A invitarla a cena, a rischiare di essere visto con lei, a iniziare una conoscenza alla luce del sole."

Martina ha 26 anni, è originaria di Pescara, ma vive e lavora a Milano da tempo. La ragazza non è un influencer né una modella ma lavora nella divisione commerciale dell'azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist, come riferisce Fanpage.

Ieri, nell'intervista concessa alla Fagnani nel talk show Belve, De Martino ha parlato della fine della sua lunga e travagliata storia d'amore con Belen Rodriguez affermando che non ci sono stati tradimenti.

"Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti. A me non è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna. Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Gli uomini che hanno le amanti non li ho mai capiti. Deve essere una fatica immane"