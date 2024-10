Sonia Bruganelli al centro di una bufera mediatica si espone e parla a cuore aperto: "Ho sbagliato, oggi non ho più rabbia"

Gossip TV

In una lunga diretta Instagram, Sonia Bruganelli ha replicato alle tante critiche e ha parlato anche della sua partecipazione a Ballando con le Stelle come concorrente.

Sonia Bruganelli a cuore aperto su Instagram ammette di aver commesso degli errori

Il suo percorso nel dacing show di Milly Carlucci, l'ha portata a scontarsi con i membri della giuria (in primis, con Selvaggia Lucarelli) ma anche con una parte del pubblico che non l'ha perdonata per i suoi modi discutibili come opinionista (al Gf e all'Isola dei Famosi) e quella sua quasi ossessiva ostentazione della sua vita agiata.

"Sono stata leggera, ho dato importanza a qualcosa che per la mia vita era "necessaria e possibile". Non mi sono curata dell'effetto, sono stata poco attenta a quello che invece poteva suscitare. Non volevo che succedesse. Se quello che sta succedendo è un modo per dire ho esagerato, ho sbagliato, ok. Sono stata sopra le righe.

La Bruganelli ha dunque affrontato ogni argomento, compresa la separazione con Paolo Bonolis, con il quale dovrebbe ufficialmente divorziare a dicembre. I rapporti con l'ex marito sono distesi al contrario di quanto è stato diffuso da recenti indiscrezioni.

"Sappiate che io e Paolo siamo due persone ancora molto vicine e questo lo dico anche per chi pensa che prima avevo un comportamento e ora si sentono più serene presumendo che le cose siano cambiate. Sono cambiate in un certo senso, abbiamo fatto una scelta. Ma dal punto di vista di rapporto, di connessione, di genitorialità, siamo vicini, abitiamo a una porta di distanza. La realtà è diversa. Io sono stata più scomposta di Paolo, volevo capire come ci si sentisse dall'altra parte ma ero molto provata"

L'imprenditrice romana, nella diretta, è sembrato davvero stesso parlando per la prima volta, a cuore aperto ammettendo di aver commesso degli errori.

"Oggi non ho più rabbia e si vede che non c'è più, quella rabbia sta andando via in modo costruttivo e non in modo superfluo o arrogante. Io non voglio imparare l'umiltà. L'umiltà non si dichiara, non significa non avere le scarpe firmate. Si fa confusione, e ci sono tanti aspetti. L'arroganza forse a volte mi appartiene, ma l'umiltà si dimostra nella vita. Per cui da questo punto di vista sono serena perché ho tanto pudore. Ho pudore nel difendere aspetti della vita che mi hanno cambiata, trasformata, a volte rovinata, altre salvata. È tanto, è troppo per poterlo fare perché poi ti ritrovi con problemi più grandi e stare attaccati al telefono per cercare la soluzione. La mia umiltà la mostro fuori, non dietro al telefono. Sto ammettendo di essere stata non attenta, indifferente, e a volte anche letta come strafottente. Penso di essere naturale e costruita. Quando si va in tv un pochino siamo tutti costruiti. Anche la naturalezza può essere costruita".

Sonia Bruganelli "Ho sempre detto, non mi interesserà la giuria", invece mi interessa"

L'ex moglie di Bonolis, dopo la terza puntata, è al ballottaggio e rischia l'eliminazione del dacing show della Carlucci. Ha avuto alcune frizioni con la giuria il cui giudizio severo, l'ha messa a dura prova. Sul suo percorso a Ballando con le Stelle, la Bruganelli ha dichiarato:

"Non credevo che il ballo potesse essere una valvola di sfogo, ho pensato che non sarebbe mai accaduto. Invece sta accadendo. Vuol dire che voglio seguirla questa strada perché mi sta facendo conoscere nuove parti di me che sono importanti. Non è una questione di non saper come muovermi, ma significa dare priorità a cosa voglio seguire. Posso rispondere con piglio, posso difendermi, ci provo, ma per me è più importante continuare a sentirmi così quando si entra in sala prove". L'ultima settimana "non è stata semplice, ho le spalle per poterla affrontare. Forse l'aspetto della giuria mi ha messo in difficoltà rispetto al ballo. Ho sempre detto "Non mi interesserà la giuria", invece mi interessa. Io e Carlo ci siamo trovati in pista e ho visto Carlo con gli occhi rossi, pensavo stesse piangendo. Noi non ci immaginiamo nemmeno loro quanta anima ci mettono dentro, lui aveva gli occhi lucidi e mi ha detto "Perché non lo hai fatto prima?"."