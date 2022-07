Gossip TV

Chiofalo commenta il lieto evento di Selvaggia Roma, sua ex storia fidanzata con la quale partecipò alla quinta edizione di Temptation Island.

Dopo l'annuncio di Selvaggia Roma in dolce attesa, è arrivato il commento del suo ex Francesco Chiofalo con il quale l'influencer romana partecipò alla quinta edizione di Tempation Island.

Selvaggia Roma incinta, parla l'ex Francesco Chiofalo: "Mi ha più volte augurato la morte..."

I due sono diventati noti al grande pubblico proprio in seguito alla partecipazione del reality delle tentazioni a cui parteciparono per mettere alla prova il loro rapporto che viveva di alcune problematiche e gelosie da parte di entrambi. Nonostante scelsero di uscire insieme dai rispettivi resort, dopo quale mese, avvenne la rottura dopo oltre cinque anni di relazione. In seguito hanno avuto altre storie e, dopo la decisione di separarsi, il rapporto tra loro non è stato del tutto sereno.

Qualche minuto fa, Chiofalo, incalzato di domande sulla gravidanza dell'ex fidanzata, ha dichiarato:

Più persone mi stanno scrivendo una marea di messaggi sul fatto che la mia ex Selvaggia è incinta. Inutile dire che insomma, a prescindere da tutto, io sono sempre contento quando si mette al mondo una vita: i bambini sono un dono di Dio quindi ovviamente sono contento. Questo in linea di massima. Poi certo è che Selvaggia è una persona che, quando io ho avuto il tumore e sono stato molto molto male e mi sono dovuto sottoporre ad un intervento molto delicato, lei pur di far parlare di sé, è andata in giro a dirne di ogni: che io meritavo quella malattia. Ha anche fatto intendere più volte che, qualora non mi fossi rialzato dal letto e non avessi superato l’intervento, a lei non sarebbe dispiaciuto.

"Lenticchio" ha inoltre raccontato alcuni retroscena sulla loro relazione, parlando della partecipazione della Roma al Grande Fratello Vip:

"Poi in più ha fatto finta di essere orfana al Grande Fratello Vip, strumentalizzando un argomento così delicato per portare il pubblico dalla sua parte. Per impietosire la gente, mentre poi orfana non lo è mai stata. Il padre viveva a dieci minuti di macchina da lei e l’ha visto fino a qualche mese prima dell’accesso alla casa del Gf. Quindi ha inventato praticamente tutto, strumentalizzando l’essere orfano che è un argomento molto molto delicato e tanta gente c’ha sofferto. Ed è una cosa eticamente scorretta."

Infine l’ex volto di Temptation Island che oggi è felicemente fidanzato con Drusilla Gucci, ha voluto augurare massima felicità a Selvaggia:

"Ma la cosa che mi ha dato più fastidio in assoluto è che lei mi ha praticamente più volte pubblicamente augurato la morte quando sono stato molto molto male. E quello secondo me denota una grossa cattiveria. Specialmente se auguri la morte ad una persona che sta veramente male con cui tu hai condiviso tanti anni della tua vita. Ma va bene comunque. Io non sono una persona rancorosa per cui le auguro tutto il bene del mondo. Penso anche che lei possa essere una buona madre perché fondamentalmente non è una cattiva ragazza. È una ragazza che si riempie il cuore d’odio, ma non è cattiva. Di base è una brava ragazza, per cui probabilmente sarà anche una buona madre.

Le auguro tutto il bene del mondo - ha concluso - Quindi Selvaggia tanti tanti auguri per questa nuova nascita."