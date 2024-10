Sonia Bruganelli: "Sono aggressiva e senza freni, anche Paolo Bonolis mi rimprovera"

Gossip TV

L'ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, tra i concorrenti della diacionnevesima edizione di Ballando con le stelle, intervistata a Il Corriere della Sera ha parlato delle recenti polemiche che l'hanno resa protagonista discussa e indiscussa nel dacing show di Rai1.

Sonia Bruganelli: "Mi spiace che questo suo avvicinarsi a me gli abbia portato tanti attacchi ad Angelo Madonia"

Sonia Bruganelli cast di Ballando in coppia con Carlo Aloia, ha affrontato il severo giudizio della giura del programma, in primis quello di Selvaggia Lucarelli che l'ha accusata di strumentalizzare i figli (Sonia si è risentita con Selvaggia e ha parlato della figlia sedicenne a casa che la guarda) notando anche una certa confusione sul suo percorso. La Bruganelli ha spesso attirato critiche per i suoi comportamenti nei vari reality, come il Grande Fratello ma anche per il suo continuo ostentare una vita agiata sui social. Sonia in una recente diretta Instagram ha dichiarato di aver commesso degli errori in passato e la sua partecipazione al programma di Milly la sta aiutando a mostrarsi in un'ottica diversa.

Al Corriere della Sera, la Bruganelli ha parlato del suo percorso a Ballando con le Stelle e il motivo per cui ha deciso di partecipare:

"La curiosità verso il ballo, che ho sempre rifiutato di praticare. Per ballare devi abbandonarti alle braccia di un’altra persona, alla musica, all’emotività. E per me non è semplice. All’inizio, in sala prove, guardavo solo lo specchio e mi trovavo goffa. Da quando sono finita nello spareggio, lo scorso sabato, ho uno spirito diverso, che mi fa concentrare più sulla gara e sul motivo per cui ho accettato di fare questo programma".

L'ex moglie di Bonolis, ha parlato del suo comportamento spesso aggressivo e arrgonte assunto in passato:

"Uno poi va in analisi e sì, posso dire di essere stata arrogante. Ma il male non l’ho fatto agli altri, piuttosto a me stessa. Con quell’atteggiamento non facevo altro che tentare di esorcizzare un dolore che provavo io, mostrando un lato diverso, forte di me. [...] si possono dire anche in modo gentile e in passato non sono stata garbata. A me i giudizi vanno benissimo e non sono stata nemmeno la peggiore, tra l’altro. È tutto quello che succede durante la settimana, tutte le critiche che ricevo che mi impongono di essere centrata, perché ogni volta devo affrontare una shitstorm, magari su cose di 4 anni fa. Io mi sono messa dietro i riflettori quando ho conosciuto Paolo e ora, con questo nuovo ruolo, il bello sarebbe provare ad alleggerirmi"!

"È difficile emanciparsi da tutto quello che riguarda lui. Inoltre mi sto rendendo conto che tanto di quello che sono diventata dipende da quanto abbiamo vissuto assieme e che non è disdicevole ammetterlo. La vita che ho costruito con lui ha determinato la persona che sono oggi e non c’è nulla di male. Anzi, sono riconoscente [...] Dopo avermi vista a Ballando, nella seconda puntata, mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare? Poi, dopo la terza, in cui sono stata calma, mi ha vista sulla strada giusta: ora la sfida è tra me e la gente che mi guarda e se non faccio capire che voglio migliorare la colpa sarà mia, non della giuria. Devo migliorare il mio modo di esprimere la gioia e anche il dolore. Riconoscere di essere stata a volte aggressiva è un passo".

Selvaggia Lucarelli l'ha definita "confusa", su questo giudizio, Sonia ha dichiarato:

Ed è vero che fossi confusa. Lo ero nell’aprirmi, specie subito dopo aver finito una coreografia, cosa che per me era già un gran risultato. Invece finisci di ballare e devi tornare nei panni della commentatrice. L’ultima volta ho scelto di non fare quello switch, perché non avrebbe giovato a me, se no avrei dovuto non accettare questo ruolo ma piuttosto aspettare un giorno di farne un altro»

Infine, la Bruganelli ha parlato del suo nuovo compagno, Angelo Madonia anche lui nel cast di Ballando in coppia con Federica Pellegrini:

"Una persona vicina che sta lì dentro non può che essere un supporto. Mi spiace che questo suo avvicinarsi a me gli abbia portato tanti attacchi, quando credo che lui non c’entri niente. Là dentro volutamente sto facendo il mio percorso e lui il suo: è la cosa più sana".