Sanremo 2025, Serena Rossi prossima co-conduttrice al fianco di Carlo Conti?

Serena Rossi potrebbe essere tra le future co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti? Ecco l'ultima indiscrezione!

Continuano i preparativi per Sanremo 2025 e l'ultima indiscrezione sulla prossima edizione della kermesse canora più attesa rivela che tra le possibili co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti potrebbe esserci anche Serena Rossi, amatissima attrice di alcune delle fiction più popolari di Rai.

Serena Rossi prossima co-conduttrice di Sanremo 2025?

L'edizione del 2025 sarà la prima dopo l'addio di Amadeus all'azienda di Viale Mazzini e vedrà come direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Quest'ultimo ha già apportato diverse modifiche al regolamento della kermesse e all'organizzazione delle 5 serate del Festival che, ha promesso, si concluderanno molto prima delle 2 del mattino. In attesa di scoprire chi saranno i Big di Sanremo 2025 si è diffusa un'indiscrezione su una delle possibili co-conduttrici. Dopo Alessia Marcuzzi, infatti, sembra che Carlo Conti voglia al suo fianco una nota e amatissima attrice delle fiction di Rai1: stiamo parlando di Serena Rossi.

A riportare l'indiscrezione è il settimanale Oggi che rivela che Serena Rossi potrebbe essere in trattative per il ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2025. L'attrice, diventata famosa con il ruolo di Carmen in Un Posto al Sole, e che ha già alle spalle esperienze di conduzione di programmi Rai, come Detto Fatto, in sostituzione di Caterina Balivo, sarebbe tra le scelte del direttore artistico per affiancarlo sul palco dell'Ariston.

Inoltre, come già Alessia Marcuzzi, anche Serena Rossi ha collaborato con Carlo Conti proprio a Tale e Quale Show, dimostrando le sue doti canore e la sua professionalità.

Sanremo 2025, tutto ciò che c'è da sapere sulla prossima edizione

Negli ultimi mesi, Carlo Conti ha rivelato alcuni dettagli su come sarà il suo Festival di Sanremo 2025: il direttore artistico, innanzitutto, ha deciso di ridurre la lista di cantanti in gara, passando da 30 a 24 e separando nuovamente i Big e le Nuove proposte. Le serate avranno una durata ridotta ed è stato apportato un cambiamento significativo per quanto riguarda le giurie di radio, stampa e pubblico.

La prossima edizione di Sanremo 2025 andrà in onda su Rai1 dall'11 al 15 febbraio e Carlo Conti tornerà a condurre la kermesse dopo la parentesi del 2015-2017, in cui ha condotto l'evento. Di recente, al TG1, Conti ha confermato che per conoscere i nomi dei 24 Big in gara bisognerà attendere il mese di dicembre, mentre per Sanremo Giovani andrà in onda un talent su Rai2 per i giovani, non rivelando ancora il nome del conduttore, sebbene alcuni abbiano ipotizzato Alessandro Cattelan. Sulle canzoni che saranno in gara, Conti ha dichiarato:

"I nomi dei 24 Big? Li annunceremo come sempre al TG1 nel mese di dicembre, sto ascoltando tante canzoni, mi stanno mettendo in difficoltà. C'è un po' di tutto, quando mi arrivano i brani li ascolto di getto e a volume basso, poi, pian piano, li memorizo e me li riascolto in momenti inaspettati"