Sanremo 2025, Paolo Bonolis pronto a tornare all'Ariston?: "Potrebbe accadere prima o poi, credo che..."

L'amatissimo conduttore Paolo Bonolis ripercorre i suoi lunghi anni di carriera, svelando alcuni retroscena simpatici, e rompe il silenzio sulla possibilità di rivederlo sul palco del Festival di Sanremo.

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che tornerà in onda a febbraio 2025 e sarà condotta da Carlo Conti. Nell'attesa, Paolo Bonolis, in occasione del Festival del Cinema e della televisione di Benevento, ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato della possibilità di rivederlo sul palco dell'Ariston.

Paolo Bonolis torna al Festival di Sanremo? Parla lui

La 75esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2025, in diretta come di consueto dal palco del Teatro Ariston. Al timone Carlo Conti, che ha ottenuto un contratto di due anni come presentatore della kermesse musicale più amata d’Italia e che sembra avere intenzione di ridurre lo spettacolo per portare la fine delle puntate poco dopo la mezzanotte. Una scelta in netto contrasto con quelle di Amadeus.

Nell'attesa di rivedere Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025, Paolo Bonolis, che ha condotto la kermesse musicale italiana nel 2005 e nel 2009, ha rilasciato un'intervista a Superguidatv, in cui ha fatto un bilancio della sua lunga carriera non escludendo la possibilità di rivederlo un giorno sul famoso palco del Teatro Ariston:

Mi fa piacere che ci sia questa considerazione e potrebbe accadere prima o poi. Credo sempre che una manifestazione così importante, nel momento in cui si scrive e si pensa, debba essere preceduta da un pensiero e sostenuta dal pensiero che la sosterrà in tutte le serate. Cioè il racconto non può essere solo una gara canora ma deve essere un contenuto che dia sostanza e specificità a quell’edizione.

Per quanto riguarda Sanremo 2025, non ci sono ancora notizie sicure sulle co-conduttrici del Festival, dal momento che sia Elodie che Annalisa hanno smentito la loro partecipazione. La cantante romana ed ex allieva di Amici, in particolar modo, ha ammesso di essere molto presa dalla sua musica e di non volersi fermare per questa esperienza. Conti, inoltre, vorrebbe terminare prima le lunghissime serate canore, ma sembra che questo non sarà possibile. "Se ripeterei l’esperienza? No, ora sono concentrata sulla musica. Poi chissà, accolgo sempre quello che arriva. Per Annalisa sarebbe una bella cosa" ha confessato Elodie ai microfoni di Vanity Fair.

