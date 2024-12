Sanremo 2025, Massimo Ranieri nel cast: ''Iniziato a lavorare a 7 anni, ho fatto tutto quello che volevo''

Gossip TV

Massimo Ranieri torna sul palco dell'Ariston nella nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti, nel frattempo è doppiatore in un nuovo film di animazione Netflix.

Massimo Ranieri torna a Sanremo

Era il 1988 quando Massimo Ranieri si aggiudicò la vittoria sul palco dell’Ariston con “Perdere l’amore”, vincendo così l’edizione di quell’anno del Festival di Sanremo. Successo dopo successo, Ranieri è diventato uno degli artisti italiani più famosi di sempre con milioni di album venduti, ma anche un attore apprezzato in teatro e sul grande schermo. Eclettico, affascinante, con un timbro vocale perfettamente distinguibile e quell’estensione che fa venire i brividi a fan di tutte le età, Ranieri torna a Sanremo nell’edizione condotta da Carlo Conti a febbraio 2025 con un testo scritto per lui da Tiziano Ferro. Il nome del cantante spicca tra quelli in gare e sul web si trovano tanti fan felici di vederlo nuovamente cantante dal vivo in diretta su Rai 1, su quel palco che tutti i cantanti sognano di calcare almeno una volta nella vita.

Nel frattempo, Ranieri è anche doppiatore in “Spellbound - L’Incantesimo”, il film di animazione disponibile su Netflix dallo scorso 22 novembre, nel quale presta la voce al ministro Bolinar e al simpatico Flink. Un’occasione che, come racconta Ranieri ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, lo ha fatto esultare di gioia perché gli ha restituito una parte della sua infanzia mancata. Il cantante, infatti, racconta candidamente di aver iniziato a lavorare a sette anni e di non aver mai avuto la televisione in casa da bambino, quando ogni tanto si concedeva la lettura di fumetti.

Festival di Sanremo, Massimo Ranieri commenta la sua carriera

Oltre ad essere un cantante eccezionale e non solo per il suo talento incredibile ma anche per il carisma che sprizza da tutti i pori, Massimo Ranieri si diletta anche nel doppiaggio ma non è questa la sua prima volta: nel 1996, infatti, prestò la sua voce a Quasimodo nel film di animazione Disney “Il gobbo di Notre Dame”. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Ranieri ha ammesso di essere molto soddisfatto della sua carriera e della propria vita, avendo fatto tutto ciò che voleva:

“Ho fatto tutto quello che volevo fare: il cantante, l’attore, il circense, il ballerino, lo spadaccino e anche il boxeur. E mi è sempre andata bene. La verità è che ci vogliono tanta volontà e amore per quello che si fa […] Io penso che la fortuna consista nel trovare in te stesso quello che vuoi davvero fare”.

Ranieri è uno dei 30 Big in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti, in onda a febbraio 2025 in diretta dal Teatro Ariston su Rai 1. Con il leggendario cantante che ha fatto la storia della musica italiana ci saranno anche: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat Gue Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

