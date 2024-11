Sanremo 2025, Carlo Conti sulle canzoni in dialetto: "Non saranno ammessi interi brani in dialetto"

Gossip TV

Per la prossima edizione di Sanremo 2025, Carlo Conti ha deciso di apportare una modifica anche alla presenza di canzoni in dialetto, specificando che non saranno ammessi interi brani, ma solo canzoni che ne contengano una parte.

Fervono i preparativi per Sanremo 2025 e a meno di 100 dalla nuova edizione del Festival, il primo in 5 anni che non avrà la direzione artistica e conduzione di Amadeus, Carlo Conti ha aggiornato sul nuovo regolamento previsto per la kermesse e che, rispetto all'anno scorso, non consentirà l'ammissione di intere canzoni in dialetto, ma solo di brani che ne contengano una minima parte.

Sanremo 2025, Carlo Conti: "Sì alle canzoni in dialetto, ma non a interi brani"

In attesa della nuova edizione di Sanremo 2025, che andrà in onda su Rai1 dall'11 al 15 febbraio 2025, Carlo Conti ha presentato in conferenza stampa Sanremo Giovani, la kermesse condotta da Alessandro Cattelan che avrà il compito di individuare chi saranno le Nuove Proposte che si uniranno ai Big sul palco dell'Ariston. Cattelan, ha svelato il conduttore e direttore artistico, sarà anche alla guida del Dopofestival e si è detto entusiasta di questo doppio incarico e ha promesso che proverà a rendere l'atmosfera più leggera possibile e sarà al servizio degli artisti.

Inevitabile la domanda sulla presenza di canzoni in dialetto in gara a Sanremo 2025: se l'anno scorso Geolier si è esibito con un brano quasi interamente in dialetto, quest'anno, le condizioni saranno molto diverse. Carlo Conti ha specificato che anche se non ha intenzione di chiudere del tutto al dialetto, ma ci tiene a una precisazione: non saranno ammesse canzoni interamente in dialetto, ma solo che ne contengano una parte.

Il conduttore ha voluto ribadire che il dialetto è entrato nel nostro modo di parlare ed è impensabile escluderlo a priori, ma per Sanremo 2025 "l'importante è che non tutto il brano sia in dialetto".

Sanremo 2025, tutte le novità introdotte da Carlo Conti

A fine novembre, Carlo Conti annuncerà ufficialmente i nomi dei 24 Big in gara a Sanremo 2025. Il suo festival sarà molto diverso da quelli condotti da Amadeus. Addio alle puntate infinite, che hanno generaro meme e commenti ironici sui social, ma promette Conti, si finirà prima delle 2 del mattino. Torna la categoria Nuove Proposte, i cui 4 vincitori saranno decisi in questi appuntamenti - iniziati a partire da martedì 12 novembre su Rai2 - che si concluderanno con la Finalissima il 18 dicembre su Rai1.

Sulla scelta di riconfermare la categoria Nuove Proposte, Carlo Conti ha dichiarato che si tratta di un ritorno al triennio durante il quale ha curato il Festival di Sanremo e che ha prodotto diversi nomi che si sono poi affermati nel panorama internazionale. Sebbene molto discussa, Conti ha riconfermato la sua scelta di abbassare l'età per la partecipazione a Sanremo Giovani, per dare l'occasione ai giovanissimi di esprimersi liberamente.

Nel frattempo, online, è già trapelata la lista dei possibili 24 Big che saliranno sul palco dell'Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo: un numero inferiore di artisti, rispetto ai 30 dello scorso anno. Ulteriori modifiche apportare anche alla serata cover, quella del venerdì.

A differenza degli anni passati, la classifica della serata delle cover non influenzerà più il risultato finale del Festival: ci sarà solo un riconoscimento per la miglior esibizione della serata, rendendo la serata delle cover un evento autonomo all'interno della kermesse. Infine, i cinque finalisti non partiranno più da zero, ma i voti accumulati nelle precedenti votazioni verranno mantenuti, rendendo ogni fase del concorso decisiva per il risultato finale.