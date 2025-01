Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori della prima serata del Festival!

Gossip TV

Continuano gli annunci sul Festival di Sanremo 2025: a sorpresa il direttore artistico e conduttore della kermesse Carlo Conti si è collegato in diretta durante la puntata del cooking show E' sempre mezzogiorno per annunciare che Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno i co-conduttori della prima serata dell'evento.

La prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 andrà in onda dall'11 al 15 febbraio e poche ore fa Carlo Conti ha svelato in diretta a E' sempre mezzogiorno che Antonella Clerici e Gerry Scotti lo affiancheranno come co-conduttori della prima serata della kermesse. Nei giorni scorsi, il conduttore aveva rivelato i nomi di tutti i co-conduttori e co-conduttrici che si sarebbero susseguiti nel corso delle varie serate, lasciando un alone di mistero per chi avrebbe condotto con lui la prima serata.

Come unico indizio, Carlo Conti aveva anticipato che avrebbe provato a convincere due suoi cari amici ad affiancarlo come co-conduttori e nei giorni scorsi si sono diffusi rumors su chi potessero essere. Tra i nomi più papabili quelli di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, Gerry Scotti e Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, che è stato poi confermato come super ospite della prima serata.

Dato che manca sempre meno alla nuova edizione di Sanremo 2025, Carlo Conti ha deciso di svelare chi lo affiancherà durante la prima serata e per farlo ha scelto la diretta E' sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici.

Sanremo 2025, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a E' sempre mezzogiorno

Collegandosi in diretta a E' sempre mezzogiorno, Carlo Conti ha ribadito che ì il suo sarà un "festival con una co-conduzione corale" e che vorrebbe che ad affiancarlo ci fossero alcuni amici:

"Alla prima puntata ho annunciato che saranno con me due amici. Tutti hanno pensato a Panariello e Pieraccioni. Invece saranno con me Antonella Clerici e Gerry Scotti."

A sorpresa si è collegato anche Gerry Scotti, mentre Antonella Clerici ha esclamato entusiasta: "Gerry, sarai su Rai1". Carlo Conti ha poi concluso il suo annuncio ricordando Fabrizio Frizzi, con cui lui e la padrona di casa di E' sempre mezzogiorno hanno avuto una bellissima amicizia: "Se ci fosse stato anche Fabrizio Frizzi, sarebbe stato con noi su quel palco". Le altre serate del Festival vedranno alla co-conduzione Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica (mercoledì 12 febbraio), Mairiam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa (giovedì 13 febbraio), Mahomood e Geppi Cucciari (venerdì 14 febbraio), mentre la serata conclusiva vedrà sul palco dell'Ariston Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.