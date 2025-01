Sanremo 2025, Jovanotti è il super ospite della prima serata: l'annuncio di Carlo Conti

Gossip TV

Manca sempre meno a Sanremo 2025 e nel corso dell'appuntamento del TG1 di ieri, domenica 19 gennaio 2025, Carlo Conti ha annunciato il nome del primo super ospite di questa edizione: Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il cantante si esibirà nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai1 dall'11 al 15 febbraio.

A distanza di pochi giorni dall'annuncio dei co-conduttori che lo affiancheranno a Sanremo 2025, Carlo Conti ha rivelato anche il nome del super ospite della prima serata. Stiamo parlando di Jovanotti, nome d'arte di Lorenzo Cherubini, il cui nome era stato già anticipato dai primi rumors che lo volevano tra i co-conduttori insieme a Gerry Scotti.

Collegandosi con il TG1 delle 20, Carlo Conti ha svelato che Jovanotti sarà il primo super ospite che si esibirà nella serata di martedì 11 febbraio: "Il primo super ospite al Festival di Sanremo, martedì 11 febbraio, sarà Jovanotti!" ha dichiarato il conduttore e direttore artistico della kermesse. A sorpresa, anche lo stesso cantante si è collegato per salutare i fan e lanciare un messaggio al pubblico di Rai1.

Dopo le parole di Carlo Conti, è stato Jovanotti a prendere la parola e ha confermare la sua presenza al Festival di Sanremo 2025: "Ho appreso da poco che sarò al Festival di Castrocaro" ha iniziato scherzando l'artista "Ah, Sanremo? Mi inviti al Festival di Sanremo? Allora sarò lì, grazie per l'invito, sarà fantastico. Ci vediamo a Sanremo!".

Qualche giorno fa, Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2025: dopo Alessandro Cattelan, che condurrà anche il DopoFestival, e che sarà affiancato da Alessia Marcuzzi nella serata finale, sono stati confermati i nomi di Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica per mercoledì 12 febbraio, Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini per giovedì 13 febbraio, mentre venerdì 14 (la serata cover) sarà co-condotta da Mahmood e Geppi Cucciari.

Ancora incerto chi affiancherà Carlo Conti per la prima serata: il conduttore aveva anticipato che sperava di convincere due storici amici ad accompagnarlo, altrimenti avrebbe condotto da solo. I primi nomi dei due storici amici del conduttore fiorentino erano Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, ma nessuno dei due ha rilasciato alcun commento o conferma della loro eventuale presenza.

Poi nelle scorse ore è diventato insistente il rumor che sarebbe stato Gerry Scotti a co-condurre con Carlo Conti durante la prima serata, come svelato da Dagospia: "Il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset sbarca a Sanremo 2025. Gerry Scotti è il volto di Canale 5 che sarà il co-conduttore della prima serata, in onda martedì 11 febbraio".