Sanremo 2025, Anticipazioni: i Maneskin tornano come super ospiti

I Maneskin tornano sul palco dell'Ariston? Sembra che la band rock romana sarà tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti.

Continuano i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio 2025, condotta da Carlo Conti. Secondo recenti rumors, tra i super ospiti sul palco dell’Ariston, torneranno anche i Maneskin dopo il successo internazionale che li ha travolti.

Sanremo 2025, Carlo Conti all’opera per la nuova edizione

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, i vertici di viale Mazzini hanno deciso di affidare la conduzione del Festival di Sanremo a Carlo Conti. Il presentatore toscano sta già lavorando alla nuova edizione della kermesse musicale più amata d’Italia, pronto a selezionare i migliori artisti e le migliori canzoni, lavorando anche al regolamento che era stato cambiato dal collega dei Soliti Ignoti e che ora subirà qualche modifica. Mentre una nota e apprezzata cantante si candida per tornare sul palco dell’Ariston, Conti deve scegliere le co-conduttrici che lo affiancheranno in questa avventura, sperando di poter fare lo stesso share degli anni precedenti e non deludere le aspettative.

Sanremo andrà in onda in prima serata su Rai 1 da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio 2025 e, sebbene Conti abbia ammesso di voler ridurre le dirette e portarle ad un orario meno inoltrato rispetto a quanto fatto da Amadeus, sembra che la rete nazionale non lo permetterà, per la gioia dei fan che ormai hanno preso queste giornate musicali come un vero e proprio rito.

Sanremo 2025, tornano i Maneskin

Il pubblico è molto in ansia per la nuova edizione del Festival di Sanremo, combattuto tra la voglia di scoprire come sarà la nuova conduzione di Carlo Conti e il rimpianto per quella eccezionale di Amadeus, che ha segnato picchi di share mai visti prima per la kermesse musicale d’Italia. Sembra che Elodie potrebbe averci ripensato, accettando di essere sul palco dell’Ariston, ma da parte della cantante ancora nessuna conferma. Si prepara invece la rosa dei Big in gara, che Conti è pronto a scegliere esclusivamente per la potenza dei loro brani e non per la popolarità dei loro nomi.

Nel frattempo, il settimanale Chi lancia una bomba e anticipa il ritorno dei Maneskin a Sanremo 2025 come super ospiti. La band rock romana, dopo aver vinto la competizione e l’Eurovision, ha conosciuto un successo senza precedenti e ad oggi è seguita in tutto il mondo, con milioni di fan pronti a mandare sold out i loro concerti. Damiano David, inoltre, è uno degli uomini più ambiti al mondo grazie al suo incredibile sex appeal, anche se ora è felicemente impegnato con l’attrice americana Dove Cameron.