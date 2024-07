Elodie corre ai ripari, ecco perché potrebbe essere protagonista del prossimo Festival di Sanremo

Gossip TV

Voci di corridoio riportano le difficoltà di Elodie per il tour negli stadi organizzato il prossimo anno, che porterebbe la cantante a scegliere di prendere parte al Festival di Sanremo. Ecco i dettagli.

Elodie è senza dubbio una delle artiste più amate d’Italia, tornata a far ballare il pubblico con la sua “Black Nirvana” e ha annunciato il suo tour negli stadi con tappa a Napoli e Milano per il prossimo anno. Secondo alcuni pettegolezzi, tuttavia, la cantante si sarebbe resa conto che riempire due stadi del genere non è cosa da poco e, per assicurarsi l’attenzione del pubblico, avrebbe deciso di prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Elodie annuncia il tour negli stadi

Continua il grande successo di Elodie, una delle artiste italiane più amate e apprezzate degli ultimi anni, con tantissime importanti certificazioni e il nuovo singolo “Black Nirvana”, passato dalle maggiori emittenti radiofoniche quotidianamente e ai vertici delle classifiche musicali nostrane. Elodie, felicemente innamorata del compagno Andrea Iannone, è stata ospite del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius nelle vesti di damigella della sposa e ora si gode un po’ di relax prima di tornare sul palco.

Elodie, infatti, ha annunciato i suoi concerti negli stadi di Milano e Napoli, un bel colpaccio per l’artista che, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba. Sembra, infatti, che riempire stadi così grandi non sia cosa semplice come previsto e si mormora che Elodie sia pronta a correre ai ripari attraverso uno dei programmi più famosi d’Italia. Scopriamo insieme i dettagli sul gossip.

Elodie sbarca al Festival di Sanremo?

Mentre procede a gonfie vele la sua storia d’amore con Andrea Iannone, come mostrano anche gli ultimi scatti pubblicati dalla cantante su Instagram, Elodie ha deciso di organizzare un tour negli stadi di Milano e Napoli ma, secondo l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, la cantante si sarebbe resa conto di aver bisogno di una spinta in più per questo progetto. Per questo motivo Elodie sarebbe pronta a sbarcare al Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, sebbene lei stessa avesse assicurato di non averne alcuna intenzione.

“Non a caso qualcuno assicura che potrebbe fare un salto al prossimo Festival di Sanremo. Quale ruolo? Ha partecipato tra i big e lo ha co-condotto con Amadeus”.

Non è chiaro che ruolo potrebbe avere Elodie, ma sembra che sia più plausibile che la cantante si presenti come ospite speciale oppure nuovamente come co-conduttrice piuttosto che come cantante in gara. Da parte di Elodie nessuna conferma sul rumors, lei si gode un po’ di relax e il successo di “Black Nirvana” prima di tornare in studio.