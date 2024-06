Elodie e Andrea Iannone pronti ad allargare la famiglia? La confessione della cantante

Gossip TV

Elodie racconta la sua relazione con Andrea Iannone, ammettendo di non avere le idee chiare sul matrimonio ma di star pensando di avere figli.

Momento d’oro per Elodie, che si conferma una delle cantanti italiane più amate e che festeggia l’ottimo esordio di Black Nirvana, il nuovo singolo per il quale si è trasformata in una stupenda sirena. La cantante ha deciso di sbottonarsi sulla sua vita privata, parlando della relazione con Andrea Iannone e della possibilità di fare al più presto un figlio con il campione di Moto GP.

Elodie e Andrea Iannone, la love story va a gonfie vele

Quando sui giornali di gossip e sul web iniziò a circolare la notizia del flirt tra Elodie e Andrea Iannone in pochi avrebbero scommesso sulla coppia. Lei, dopo la fine della storia d’amore con Marracash, sembrava concentrata esclusivamente sulla carriera che negli ultimi anni è decollata, portandola ad essere una delle cantanti più amate e seguite in Italia. Lui è noto per le sue storie d’amore travolgenti ma di breve durata, preso anche dal ritorno in pista dopo essere stato sospeso per anni dalla Moto GP. Invece, contrariamente alle iniziali supposizioni, Elodie e Iannone continuano a fare coppia fissa e sono sempre più innamorati come ha raccontato la cantante in una recente intervista a Vanity Fair.

“La vita mi ha portato Andrea, che non mi aspettavo proprio e che amo così tanto […] Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”.

Insomma, sembra che Elodie abbia trovato la sua altra metà della mela e tutti si chiedono se questa storia d’amore sfocerà presto in matrimonio e figli. Certo la cantante è molto proiettata sulla sua carriera al momento con il lancio proprio pochi giorni fa di Black Nirvana, il nuovo singolo che ha già scalato le classifiche nazionali. Ecco cosa ha rivelato Elodie a proposito delle possibili nozze con Iannone.

Elodie pronta ad avere un figlio con Andrea Iannone!

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone è una favola moderna, una storia fatta di supporto e dolcezza come ha rivelato la stessa cantante, che ha fatto una proposta inaspettata a Isobel Kinnear. Interrogata sulla possibilità di annunciare al più presto una gravidanza o il matrimonio con il campione di Moto GP, Elodie ha confidato:

“Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli. Sulle nozze non so, dipende da come si fanno le cose”.

Elodie ha raccontato che per lei le nozze sono senza dubbio un’occasione per festeggiare, come quelle di sua madre che si terranno a breve e durante le quali le è stato chiesto di cantare a cappella, con non poco imbarazzo per la cantante. Insomma, a dispetto di chi credeva che sarebbero durati come un battito di ciglia, Elodie e Andrea sono molto uniti e chissà che entro la fine dell’anno non abbiano un lieto annuncio da dare ai loro fan su Instagram.