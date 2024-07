Sanremo 2025, Annalisa fa un appello a Carlo Conti: "Fammi vivere questa esperienza, per me sarebbe..."

Gossip TV

La cantante di successo Annalisa rompe il silenzio sul Festival di Sanremo 2025 e parla della possibilità di affiancare il conduttore Carlo Conti in questa nuova avventura televisiva.

Da ormai qualche settimana è scattato il toto-nomi sulle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. Se la cantante Elodie ha dichiarato di volersi concentrare solo sulla musica, Annalisa ha rivelato ai microfoni di Radio Subasio che accetterebbe volentieri un’eventuale proposta di Carlo Conti.

L'appello di Annalisa a Carlo Conti

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2025 in diretta come di consueto dal palco del Teatro Ariston. Al timone Carlo Conti, che sta già lavorando per introdurre alcune importanti novità dopo le fortunate edizioni condotte dal collega Amadeus.

Ma chi saranno le co-conduttrici che accompagneranno Carlo Conti in questa nuova avventura? Elodie ha smentito la sua partecipazione alla kermesse canora più importante d'Italia, mentre Annalisa ha lanciato un appello al direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. Ospite a Radio Subasio, la cantante ha dichiarato:

Al momento Carlo Conti non mi ha contattata e non mi ha detto nulla. Quindi quelle cose che leggete sono gossip e ci stanno. Anche questi gossip sono una cosa giusta, ma restano dei gossip. Se lo farei? Sarebbe bello devo dire. Per una volta a Sanremo senza stress non sarebbe mica male, sono sincera. Quindi potrebbe essere una bella cosa. Appello a Carlo Conti? Certo, Carlo fammi vivere questa esperienza tranquilla. Che poi diventerebbe stressante per altre ragioni immagino, però lo farei. Sarebbe un’altra bella tappa per me e la mia carriera. Staremo a vedere.

La scelta dei Big in gara a Sanremo 2025

Carlo Conti, che ha accettato di essere il nuovo direttore artistico di Sanremo per i prossimi due anni, è certo di poter fare un buon lavoro portando sul palco artisti validi e nuove voci. Alla conferenza di presentazione di Tim Summer Hits, il conduttore ha parlato della scelta dei Big in gara, alludendo al fatto che potrebbe pescare anche tra i cantanti e i conduttori del festival musicale dell'estate della Rai: "C’è l’ascolto attento prima delle nuove proposte e poi dei big. I brani sono la cosa fondamentale. I criteri per me sono: sempre prima i brani, prima c’è sempre l’ascolto e poi gli inviti".

