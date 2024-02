Sanremo 2024, Russell Crowe ironizza su John Travolta e il ballo del qua qua [VIDEO]

Gossip TV

Ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2024, Russell Crowe ha ironizzato su John Travolta e la gag del ballo del qua qua che tanto ha fatto discutere.

Tra gli ospiti più attesi della terza serata del Festival di Sanremo 2024 c'era Russell Crowe, uno degli attori hollywoodiani più amati in Italia e noto al grande pubblico per il ruolo di Massimo Decimo Meridio, protagonista del film di Ridley Scott Il gladiatore. Presente ieri, 8 febbraio, sul palco dell'Ariston insieme alla sua band, l'attore ha ironizzato sulla gag che ha coinvolto John Travolta durante la seconda serata della kermesse, scatenando le risate dei co-conduttori Amadeus e Teresa Mannino e del pubblico.

Sanremo 2024, Russell Crowe ironizza sulla gag che ha coinvolto John Travolta e il ballo del qua qua

La gag in questione è diventata, come l'ha definita Fiorello, una delle peggiori della storia della tv italiana e sono fioccati articoli e commenti di ogni tipo: John Travolta, infatti, dopo aver riepilogato alcuni dei passi di danza che lo hanno reso famoso nella storia del cinema - da Grease a Pulp Fiction - si è trovato a ballare il ballo del qua qua insieme ad Amadeus e Fiorello.

Il direttore artistico ha spiegato, durante la conferenza stampa della giornata di ieri, 8 febbraio, che l'attore era a conoscenza di tutto e che non era stato ingannato, come avevano sostenuto alcuni giornalisti.Stizzito, Amadeus aveva commentato che questa non era altro che l'ennesima trovata per provare a creare una polemica su un Festival di Sanremo che stava riscuotendo solo successi.

Ma, a quanto pare, per dimenticarsi di questa gag ne passerà di acqua sotto i ponti, dato che persino Russell Crowe ci ha scherzato su, nella puntata di ieri 8 febbraio. Accolto sul palco dell'Ariston da Teresa Mannino e Amadeus, l'attore è stato coinvolto in una delle battute della comica e co-conduttrice che ha ricordato come spesso gli attori stranieri abbiano cognomi e parentele italiane, come Leonardo DiCaprio, Francis Ford Coppola.

Crowe ha aggiunto anche, ovviamente, il nome di John Travolta e ha poi mimato con le mani il gesto del qua qua, provocando una fragorosa risata tra il pubblico e in Amadeus, che si è sporto a dargli il cinque.