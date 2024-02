Sanremo 2024, Mara provoca Emma, "Hai fatto incontri carini?" la cantante: "Ho fatto festa"

Gossip TV

Emma Marrone, ospite di Domenica In, si è presentata stralunata con gli occhiali da sole dopo una notte insonne. E spunta il video con Tedua.

Al consueto appuntamento post Sanremo di Domenica In, è arrivata anche Emma particolarmente stralunata dopo aver confessato di non aver dormito intenta a presenziare a più di qualche party dopo la kermesse canora. "Sono in after", ha scherzato la cantante salentina. A Mara Venier, Emma ha dichiarato:

"Sai a che ora sono tornata a casa stamattina? Alle 08:30. Mi sono seduta sul letto e mi sono rialzata per venire da te. Ho fatto festa. Non mi sono fatta mancare nulla. Puoi farlo anche tu, devi solo uscire con me. C'erano un sacco di feste pazzesche stanotte. Sono stata fino alle due all'Ariston, poi sono uscita. Alle feste si va alle tre. Mi sono molto divertita. Girano immagini di me che ballavo sul bancone di un bar"

La conduttrice le ha quindi domandato, "Hai fatto anche incontri carini?" "

"Se ho fatto incontri carini? Mah, chi lo sa", ha risposto Emma accendendo subito il gossip. E, nemmeno a dirlo, su Twitter è comparso un video della cantante mentre scambiava quattro chiacchiere con il rapper ligure, Tedua.

Qualche giorno fa, la Marrone ha confessato a Fanpage di essersi presa una cotta per lui:

L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua perché l’ho incontrato ieri sera ed ho fatto pensieri impuri… ho detto ‘mamma mia che bono’ ed ho detto ‘ma quanti anni avrà Tedua?’ Ed ho controllato l’età. Come siamo messi? Piccolo! Ma forse sono troppo grande io forse… però mi sono innamorata"