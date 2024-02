Sanremo 2024, Emma ha una cotta per Tedua? Il rapper conteso anche da un’ex ballerina di Amici

Gossip TV

Cosa succede tra Emma e Tedua dopo il Festival di Sanremo? Il gossip continua e spunta anche il nome di un ex volto di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Continuano i gossip sul possibile flirt tra Emma, una delle protagoniste della 74esima edizione del Festival di Sanremo, e il rapper Tedua. Dopo gli avvistamenti in discoteca, le parole della cantante sul collega e la stoccata di Mara Venier a Domenica In, giungono nuove indiscrezioni. Sembra che tra i due artisti vi sia un terzo incomodo, una ex ballerina della ventiduesima edizione di Amici.

Emma, Tedua e l’ex ballerina di Amici: impazza il gossip sul Triangolo sanremese

Oltre ad aver raggiunto record di share mai visti prima con il 75% di share alla Finale, e oltre ad essere stata l’ultima edizione di Amadeus come direttore artistico e presentatore, la 74esima edizione del Festival di Sanremo ha fatto nascere anche un succulento gossip che riguarda Emma e Tedua. La cantante ha ammesso di trovare molto interessante il rapper, e di averlo cercato sui social e su internet per poi scoprire la differenza d’età tra loro. Sembra, inoltre, che Emma e Tedua abbiano passato insieme anche la notte dopo Sanremo, tra una discoteca e l’altra, che ha portato l’ex di Stefano De Martino a presentarsi in after da Mara Venier a Domenica In, con tanto di occhiali da sole per coprire i suoi occhi stanchissimi.

Insomma, possibile che dopo aver saputo che Emma ha una piccola cotta per lui, Tedua si sia fatto avanti per corteggiarla e fugare ogni dubbio sul fatto che la differenza d’età proprio non gli interessa? Nelle ultime ore arriva un nuovo gossip che rende la situazione ancora più intrigata, ponendo i due cantanti ai vertici di un triangolo infiammato insieme ad un ex volto della ventiduesima edizione di Amici.

Secondo le indiscrezioni riportate da alcune fan all’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, in discoteca Tedua avrebbe suscitato l’interesse anche di Maddalena Svevi, ballerina del talent show di Maria De Filippi, che si sarebbe mostrata pronta a corteggiarla. Ma a spuntarla, sempre secondo le testimonianze, sarebbe stata la Marrone. “Mi hanno dato che hanno visto Emma e Tedua in hotel entrare nella stessa stanza”, riporta una fan che fa intendere così che i due artisti potrebbero aver passato la notte insieme in hotel dopo la finale di Sanremo. Cosa ne pensate?