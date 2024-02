Sanremo 2024, colpo di fulmine per Emma Marrone che svela di essersi innamorata di un collega: "Ho fatto pensieri impuri"

Gossip TV

La cantante salentina ha svelato a Fanpage di essersi presa "una cotta" per un collega più giovane: ecco di chi si tratta.

Emma Marrone, tra gli artisti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha svelato di essersi innamorata di un collega.

Festival di Saremo 2024: Emma parla di Tedua: "L'ho incontrato ieri sera e ho detto.. Mamma mia che bono’"

La confessione della cantante salentina è stata svelata ai microfoni di Fanpage:

"L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua perché l’ho incontrato ieri sera ed ho fatto pensieri impuri… ho detto ‘mamma mia che bono’ ed ho detto ‘ma quanti anni avrà Tedua?’ Ed ho controllato l’età. Come siamo messi? Piccolo! Ma forse sono troppo grande io forse… però mi sono innamorata" queste le dichiarazioni di Emma che hanno immediatamente acceso il gossip.

Tedua, pseudonimo di Mario Molinari, è un rapper italiano originario di Cogoleto in Liguria, classe 1994 (ha quindi 29 anni ed Emma 39). Secondo quanto riferisce il portale di Blogtivvu, attualmente, sembra che Tedua abbia iniziato fidanzata di nome Carlotta, "lontana dalle luci dello spettacolo".

La cantante salentina, presente alla kermesse canora per la quarta volta, in conferenza stampa ha parlato della sua musica e di quanto sia riuscita, grazie alla sua passione nella difficile impresa di rinascere e di riuscire ad essere un esempio anche per gli altri:

"In quest’anno, grazie al tour nei club dove ho avuto il confronto diretto con le persone, mi sono resa conto di quanto io sia un simbolo per molte persone con cui la vita è stata molto str***a, come con me. La malattia che mi ha perseguitato per anni e mi ha lasciato senza troppe possibilità di maternità, la morte prematura di mio padre."

"Ho fatto qualsiasi cosa per la musica e continuerò a farlo. Ho avuto l’onore di aver cantato con i più grandi, Franco Battiato, Pino Daniele, ma anche con ragazzi giovani. Ho imparato sempre tanto e da chiunque perché nonostante il peso della carriera e dell’esperienza che mi porto dietro, mi ritengo una persona umile e con tutte le persone con cui ho a che fare c’è da imparare [...] La musica è stata la mia ancora di salvezza. Mi sono ricordata di tutte quelle persone che mi hanno detto di sentirsi aiutate dalla mia musica”

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.