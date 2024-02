Sanremo 2024, ecco chi vincerà il Festival secondo gli scommettitori

Gossip TV

Oggi, 10 febbraio, su Rai1 ci sarà la Finale del Festival di Sanremo 2024: ecco chi vincerà secondo gli scommettitori!

La 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 si concluderà questa sera, sabato 10 febbraio, con una Finale che si appresta a diventare una delle più seguite degli ultimi anni. La quinta (e ultima?) edizione della kermesse canora sotto la conduzione di Amadeus si è confermata come uno degli appuntamenti più attesi e che ha portato lo share a raggiungere vette altissime - tra il 60 e il 65% per le serate andate in onda finora. Ma chi vincerà il Festival di Sanremo 2024 secondo gli scommettitori?

Sanremo 2024, chi vincerà il Festival secondo gli scommettitori!

Questa sera, sul palco dell'Ariston, in compagnia del conduttore Amadeus e del suo co-co Fiorello, i 30 Big in gara si esibiranno un'ultima volta nella speranza di essere decretati i vincitori della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tanti gli ospiti attesi, come Gigliola Cinquetti, che celebrerà i 60 anni del brano Non ho l'età, ma si attende con ansia anche l'arrivo di Roberto Bolle, Luca Argentero e Claudio Gioè, per presentare la nuova stagione delle serie Rai, Doc - Nelle tue mani e Màkari.

Ma questa sera chi sarà decretato il vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo2024? Dopo la serata cover e le polemiche per la vittoria del rapper napoletano Geolier è chiaro a tutti che il cantante partenopeo sia tra i favoriti, grazie anche al sostegno del televoto e della sua immensa fanbase.

Ma altri due nomi compaiono sempre più insistentemente tra i possibili vincitori: quello di Angelina Mango, che al Festival di Sanremo 2024 porta la sua hit La noia, già un tormentone assoluto e tra i brani più ascoltati. Angelina ha emozionato tutto l'Ariston e il pubblio collegato da casa nella serata delle cover con una struggente interpretazione de La rondine, il brano reso celebre dal padre Pino Mango. Un tributo necessario alla memoria del genitore e che l'ha spedita ancor di più in cima alla lista di possibili vincitori, almeno per gli esperti della Sisal.

E il secondo nome non può non essere che quello della pop-star italiana Annalisa: con Sinceramente, la cantante ligure ha sfornato l'ennesimo successo e nella classifica della FMI si piazza al secondo posto. E, ancora, molto apprezzati risultano essere Mahmood e la sua Tuta Gold e Ghali con Casa mia, portatore di un messaggio politico reso ancora più incisivo dalla scelta di cantare, durante la serata delle cover, un medley di successi insieme al rapper tunisino Rat Chopper, in arabo e concludendolo con Italiano medio di Toto Cutugno.