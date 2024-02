Sanremo 2024, Anna Pettinelli stronca il Festival per il caso John Travolta: "Avrà pensato che siamo dei co******"

Gossip TV

La seconda serata del Festival di Sanremo2024 ha visto esplodere la polemica su John Travolta e sulla sua presenza alla kermesse. Sulla polemica si è espressa Anna Pettinelli, che ha stroncato il Festival.

Tutto ciò di cui si parla in questi giorni è la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024: non solo i cantanti, ma anche le gag comiche, i co-conduttori e co-conduttrici che si susseguono - e susseguiranno - sul palco dell'Ariston, tutta l'Italia guarda Sanremo e tutti commentano Sanremo. Soprattutto, quando la presenza di un ospite internazionale come John Travolta si trasforma in una delle gag più terrificanti della tv italiana, come l'ha definito Fiorello.

Sanremo 2024, il caso John Travolta è una stroncatura per Anna Pettinelli

Ieri sera, 7 febbraio, all'Aristonello, lo spazio che Amadeus ha destinato a Fiorello e alle sue gag comiche, John Travolta e i due conduttori si sono esibiti nel celebre ballo del qua qua. Una performance definita imbarazzante e che non sembra sia stata apprezzata neppure dall'attore americano. Amadeus nella conferenza stampa della terza giornata del Festival di Sanremo 2024 ha chiarito che John Travolta era stato avvisato di ciò che sarebbe successo e che non si è trattato di un tranello ideato da lui e Fiorello:

"Travolta è stato avvisato di tutto e non costretto a fare nulla. Tutto quello che è accaduto ne era a conoscenza e sapeva tutto. Nessun tranello. Fiorello è il più grande showman che abbiamo e fa parte della storia dell’ironia far fare a grandi personaggi cose che nessuno farebbe. È una cosa che possono fare solo poche persone. Nel momento in cui questa gag viene realizzata può succedere che qualche particolare – tipo il cappellino – non venga accettata. Ma non lo trovo un problema del festival di Sanremo. È una cosa che pensavamo potesse funzionare 10 in quel tipo di gag e che poi magari ha funzionato 8, magari per l’espressione di John Travolta. Quello che ha preso come cachet non so dirlo ma poco perché è stato lui a contattarmi dal momento che si trovava qui vicino in Francia e gli faceva piacere venire a trovarmi. Una trattativa di pochi giorni, tutto molto sereno e io ho trovato tutto molto divertente"

Il dramma su John Travolta, come l'ha definito il conduttore, non è altro che l'ennesima polemica creata per distogliere l'attenzione dal fatto che anche la sua quinta edizione sta andando alla grande e che "Travolta non si è divertito come pensavamo facesse. Non è grave". Tuttavia, non solo John Travolta non sembra essersi divertito, ma anche la speaker e coach di canto di Amici Anna Pettinelli ha avuto da ridire sulla gag che l'ha visto coinvolto. Con un tweet dal suo profilo X, infatti, ha tuonato:

"Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo dei cog****"