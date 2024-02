Sanremo 2024, Angelina Mango ospite da Mara Venier: "Ho omaggiato mio padre, so che sarebbe fiero di me"

Gossip TV

Dopo aver vinto al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango è stata ospite da Mara Venier nello speciale di Domenica In dedicato alla kermesse e ha raccontato la sua esperienza sanremese.

Angelina Mango ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, ribaltando la classifica che voleva Geolier al primo posto. Con la sua energia e presenza scenica, l'ex allieva di Amici ha dimostrato il suo valore di artista in una competizione come quella sanremese in cui si è trovata a confrontarsi con artisti di grande valore.

Sanremo 2024, Angelina Mango racconta la sua esperienza al Festival: "Ho reso orgogliosa la mia famiglia e mio padre"

Incredula, la scorsa notte, per la sua vittoria del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango è parsa commossa ed entusiasta del risultato ottenuto. Anche in sala stampa non ha nascosto di essere rimasta fortemente sorpresa di questo trionfo: "Non me l'aspettavo prorprio, non credevo nemmeno che sarei mai arrivata qui, il Festival di Sanremo mi sembrava una cosa lontanissima".

Ospite da Mara Venier a Domenica In questo pomeriggio su Rai1, la cantante ha raccontato cosa è stata per lei questa esperienza:

"È successo davvero! Sono veramente felice, sono veramente orgogliosa, non me lo aspettavo minimamente, quindi sto metabolizzando. Questa mattina sono andata su Twitter per capire se ero vero o se era solo un sogno. Ma è successo davvero"

L'artista si è emozionata molto, parlando della cover che ha portato nella quarta serata: per la serata duetti e cover ha scelto di portare La rondine, un brano che è stato reso celebre da suo padre, Pino Mango, scomparso nel 2014, quando la cantante aveva solo 12 anni:

"Non avevo mai cantato nulla di suo, per scelta, perché ho preferito tenere separata la vita professionale e personale. Ho deciso di fare questa cover perché era davvero l'unica che avrei potuto portare, se non l'avessi fatto, non me lo sarei mai perdonato."

Mara Venier le ha poi chiesto chi erano state le prime persone che aveva deciso di chiamare dopo l'annuncio della vittoria:

"Mia mamma, la videochiamata, però era insieme a tutti quanti, mio fratello, etc. È stata una telefonata silenziosa, piena di sguardi, ci siamo videochiamate, non riuscivamo a parlare perché eravamo sconvolte e lo siamo ancora. Mi avete regalato una cosa gigante. Ho reso orgogliosa la mia famiglia, mio padre. lo so"

E, ora, Angelina Mango deve prepararsi all'Eurovision, perché rappresenterà l'Italia alla kermesse internazionale: "Adesso devo entrare nell’ottica dell‘Eurovision perché, non aspettandomi nulla, sono caduta dal pero. So che è responsabilità e sono molto fiera di rappresentare l’Italia in Europa"