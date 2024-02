Sanremo 2024: Angelina Mango vince il 74esimo Festival della Canzone Italiana

Anticipazioni TV

Sanremo 2024 si è concluso e Angelina Mango vince il 74° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2024 è finito. Sono state cinque serate lunghissime – non sono finite prima dell’una e trenta di notte. Con un po’ di occhiaie ma anche con grande emozione ecco arrivare il nome del vincitore. Angelina Mango vince il 74° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2024: Angelina Mango vince il Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango. L'artista ha festeggiato con emozione e commozione questo grande traguardo, portandosi a casa sia il Premio Sala Stampa Lucio Dalla sia il Premio Giancarlo Bigazzi. La cantante, felice come non mai, ha ringraziato tutta la famiglia e siamo sicuri che da lassù, papà Pino sarà orgoglioso di me.

Sanremo 2024: Ultima serata del Festival e addio (forse) per Amadeus

È il quinto Sanremo consecutivo per Amadeus e – forse – l’ultimo. È stato il Sanremo delle grandi emozioni, forse perché gli addii vanno celebrati in questo modo. La serata che si è appena conclusa è andata liscia, senza intoppi ma con qualche caduta come quella di Angelina Mango, scivolata sui gradini dell’Ariston, che dividono il palco dalla platea.

Fiorello ha mantenuto le promesse e ha condotto l’ultima serata senza esagerazioni ma con la sua immancabile vena comica. Abbraccione e un grande in bocca al lupo al suo amico Ama, compagno di avventure da sempre, con cui – e lo ripetiamo, forse – non si rivedrà sul palco dell’Ariston il prossimo anno. Durante la serata Roberto Bolle ha incantato il pubblico con un’esibizione del Bolero mentre Gigliola Cinquetti ha festeggiato il sessantesimo anniversario di Non ho l’età mentre Luca Argentero ha dato appuntamento alla prossima settimana con il suo Doc – Nelle Tue Mani, la cui quinta puntata andrà in onda il prossimo giovedì. In platea Amadeus ha salutato Claudio Gioè che tornerà prossimamente su Rai1 con la terza stagione di Màkari.

Loredana Bertè vince il Premio Mia Martini mentre Angelina Mango vince il Premio Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi. Fiorella Mannoia conquista il Premio Sergio Bardotti.

Sanremo 2024: ecco la classifica finale del Festival

Ecco la classifica finale di Sanremo 2024:

Angelina Mango con La Noia Geolier con I p' me, tu p' te Annalisa con Sinceramente Ghali con Casa Mia Irama con Tu No

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.