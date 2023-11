Sanremo 2024, Amadeus ha annunciato le co-conduttrici che lo affiancheranno al Festival

Gossip TV

In diretta al Tg1, Amadeus il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato le co-conduttrici che lo affiancheranno nella 74° edizione della kermesse canora dal 7 al 10 febbraio 2024.

Il conduttore, ha annunciato che nella seconda serata al suo fianco ci sarà Giorgia, nella terza serata è stata chiamata come co-conduttrice Teresa Mannino, mentre nella quarta serata ci sarà Lorella Cuccarini.

Per la finale, Amadeus sarà affiancato dall'amico di sempre Rosario Fiorello, che torna quindi all' Ariston dopo un anno di assenza. "Dovrai fare tutto con me nell'ultima serata" , ha dichiarato Amadeus in collegamento con Fiorello dal foro italico di Roma: "Ama sai che c'è? Me ne vado sul Nove", ha replicato ironizzando il mattatore. I volti annunciati da Amadeus andranno ad aggiungersi a Marco Mengoni super ospite nonché co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024 martedì 6 febbraio.