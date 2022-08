Sanremo 2023: svelati i nomi dei primi possibili cantanti in gara

Gossip TV

Da Tananai ad Annalisa fino ad Al Bano Carrisi: ecco chi salirà sul palco dell'Ariston.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo, che sarà condotto ancora una volta da Amadeus. Nell'attesa, però, il settimanale Chi sulle Chicche di Gossip, ha svelato i nomi degli artisti che potrebbero salire sul palco dell'Ariston.

Annalisa e Tananai a Sanremo 2023?

Mancano ancora diversi mesi, ma Amadeus è già al lavoro per Sanremo 2023. Dopo aver annunciato la presenza di Gianni Morandi e Chiara Ferragni, nelle ultime ore sono stati svelati i nomi dei primi cantanti in gara. Stando a quello che riporta il settimanale Chi sulle Chicche di Gossip, il direttore artistico della karmesse canora vorrebbe riportare sul palco dell'Ariston Tananai, Annalisa, Rocco Hunt e Al Bano Carrisi. Non solo. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla anche di una possibile partecipazione di Fedez, ma in un ruolo inedito.

Primi nomi per Amadeus. Da maggio Amadeus ha iniziato ad ascoltare i brani per il Festival di Sanremo. Noi abbiamo i primi nomi della sua agenda: Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e il ritorno di Al Bano. Previsto Fedez, non in gara, durante la kermesse, dove ci sarà la compagna Chiara Ferragni.

Leggi anche Amadeus annuncia il co-conduttore che lo affiancherà in tutte e cinque le serate

Sarà davvero così? Ricordiamo, però, che proprio Tananai durante un'intervista rilasciata a Superguidatv aveva dichiarato di avere altri progetti in mente: "A dire la verità al momento Sanremo non è tra i miei pensieri principali. Ora mi sto concentrando sulla nuova musica e sono focalizzato sul tour".

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.