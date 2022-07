Sanremo 2023: Amadeus annuncia il co-conduttore che lo affiancherà in tutte e cinque le serate

Gossip TV

L'annuncio del direttore e del conduttore del Festival di Sanremo al Tg1.

Al termine dell'edizione del Tg1 di questa sera, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Amedeus, ha annunciato il co-conduttore che lo affiancherà per tutte e cinque le serate della kermesse: sarà il cantante Gianni Morandi che tornerà come presentatore per la terza volta dopo aver condotto il Festival nel 2011 e 2012.

"Sono felice di annunciare il co-conduttore del prossimo Festival. Per tutte e cinque le puntate saremo in due, io e il grande Gianni Morandi", ha dichiarato Amadeus ai microfoni del Tg1.

Il cantante ha commentato entusiasta:

"Forse hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, forte, energico, e quindi hai chiamato me. Dai scherzo, accetto con entusiasmo."

Amadeus ha precisato che Gianni Morandi sarà presente al Festival in tutte le cinque serate della nuova edizione che andrà in onda a partire dal 7 all'11 febbraio 2023. Chiara Ferragni, annunciata nei giorni scorsi, invece, sarà presente solo alla prima e ultima puntata della manifestazione.

"Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival. Chi l’avrebbe mai detto…Evviva Sanremo!" ha scritto Gianni Morandi su Twitter.