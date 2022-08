Sanremo 2023, Morgan lancia un duro affondo ad Amadeus: ''Per fare il direttore artistico serve un titolo''

Gossip TV

Morgan torna a parlare della sua esperienza sul palco del Festival di Sanremo, poi si scaglia contro Amadeus.

Morgan torna a parlare del Festival di Sanremo, di Bugo e del suo futuro artistico, senza tralasciare una pesante frecciatina ad Amadeus. Ecco cosa ha rivelato il cantante.

Sanremo 2023, Morgan si scaglia contro Amadeus

Da quando Bugo ha lasciato il palco del Festival di Sanremo durante l’esibizione in coppia con Morgan, per quest’ultimo niente è stato più come prima. Se da una parte il popolo del web sembra essersi molto affezionato a Morgan, riscoprendo i suoi brani di maggior successo e guardando con sospetto ad alcune proteste social, il mondo della televisione ha relegato il cantante ad “attrazione” per assicurarsi qualche punto di share in più, consapevole che un carattere come il suo, in continua lotta e protesta, avrebbe portato a discussioni e scontri che tanto piacciono ai telespettatori. Intervistato dal Corriere della Sera, Morgan è tornato a parlare della sua avventura sanremese, spezzando una lancia a proprio favore.

“Sono un essere umano impegnato e non solo come cantautore. Insegno, scrivo libri. Non ho pubblicato singoli per dieci anni ma ora voglio rimettermi sul mercato perché mi sento forte e ho capito che bisogna agire. Ho a cuore i giovani talenti, non voglio vengano corrotti dal grigiore dilagante”.

Morgan teme che la musica moderna non sia abbastanza artistica da poter essere chiamata così, ed è in netto disaccordo con le ultime scelte del cast proposte da Amadeus sul palco dell’Ariston. Lo scorso anno, ad esempio, Morgan ha eletto come unico vero artista Michele Bravi, e ora torna ad attaccare Amadeus, reo di averlo escluso dalla kermesse musicale dopo la querelle con Bugo.

“Mi aveva voluto nel suo programma Ama Sanremo, dove selezionava le giovani proposte perché sa che sono bravo a farlo. Poi ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi dei discografici. Ho accettato di cantare con Bugo per combattere un sistema negativo dall’interno. Detto questo, ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del Festival, Amadeus non lo ha eppure lo fa da quattro anni: neppure a Baudo era successo, e dire che lui sa suonare il piano, scrive canzoni”.

