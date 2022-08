La Talpa, Belen Rodriguez al timone della conduzione? Ecco l’ultima indiscrezione

Gossip TV

Sembra che Belen Rodriguez sia in lizza per presentare la nuova edizione de La Talpa.

La nuova edizione de La Talpa prende forma grazie alle sapienti mani di Maria De Filippi, incaricata da Mediaset di produrre il reality show che manca all’appello da diversi anni dal piccolo schermo. Sembra che tra le papabili conduttrici volute da Maria figuri anche il nome di Belen Rodriguez.

La Talpa, Maria De Filippi vuole Belen Rodriguez?

Dopo lunghi anni di assenza, La Talpa torna sul piccolo schermo con una nuova edizione tutta rinnovata, prodotta da Maria De Filippi e dalla sua Fascino per volere di Mediaset, che sa di poter contare sulla presentatrice che non sbaglia mai un colpo. Il reality show tornerà nel 2023 ma il pubblico è già curioso di scoprire qualcosa in più sul cast, sull’inviato e sulla possibile presentatrice. Recentemente si è mormorato che Can Yaman abbia detto no a Maria, non abbastanza soddisfatto dal cachet offerto dalla presentatrice che lo avrebbe voluto come inviato in questa nuova avventura.

Mentre per il cast è ancora troppo presto, anche se alcuni sono certi che rivedremo alcuni volti noti di Uomini e Donne, come ad esempio Gemma Galgani o Ida Platano, mettersi alla prova con il nuovo programma, è apparsa una prima lista di possibili candidate alla conduzione. Secondo Nuovo Tv sarebbero cinque le presentatrici che potrebbero contendersi La Talpa, prima tra tutte Silvia Toffanin, ma anche Stefania Orlando e Anna Tatangelo che nella veste di conduttrice se l’è cavata piuttosto bene.

Il nome più appetibile, tuttavia, rimane quello di Belen Rodriguez che ha un rapporto molto solido con Maria De Filippi grazie anche ad anni di collaborazione a Tu si Que Vales. E proprio nel set del nuovo reality show potrebbe avvenire il “miracolo” televisivo più ghiotto dell’anno: Belen presentatrice, Stefano De Martino promosso ad inviato.

Una teoria che sta facendo letteralmente impazzire i fan della coppia, già al settimo cielo per la conferma del ritorno di fiamma, e che non è poi così lontana da poter essere realtà. Attenzione, tuttavia, anche a Filippo Bisciglia rimasto senza Temptation Island: l’ex gieffino è uno dei pupilli della De Filippi, che forse avrà pensato di promuoverlo nel nuovo format per farsi perdonare di aver perso per sempre il reality più caldo dell’estate italiana.