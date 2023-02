Sanremo 2023, Madame commenta le insinuazioni sul bicchieri-gate dopo la smentita di Oxarte: "Tutte menzogne"

Gossip TV

Tra le fake news di Sanremo 2023, quella del lancio di due bicchieri contenenti acqua tra due artiste in gara. I rumors parlavano di Anna Oxa e Madame e, ora, dopo la smentita dell'ufficio stampa Oxarte, arriva anche quella della giovane artista. Vediamo insieme cosa ha detto.

La settimana di Sanremo 2023 si è conclusa, ma ancora i tanti episodi che si sono verificati nel corso delle 5 serata fanno ancora parlare. Tra questi, c'è sicuramente il caso del bicchieri-gate, un rumor diffuso sui social da diversi gossipari che vedeva coinvolte due artiste in un episodio molto discutibile: si sarebbero lanciate contro dei bicchieri d'acqua, insultandosi a vicenda. I nomi non erano stati rivelati, ma si vociferava che le iniziali fossero A. e M. e in molti avevano pensato a Anna Oxa e Madame. La vicenda si è poi rivelata essere una gigantesca fake news, con tanto di smentita ufficiale da parte di Oxarte, ufficio stampa dell'artista.

Sanremo 2023, anche Madame smentisce le voci ingiuriose sul caso bicchieri-gate

Secondo le indiscrezioni, rivelatesi fittizie e messe in circolo per aggiungere pepe alla kermesse canora, le due artiste si sarebbero scontrate e sarebbero volate parole pesanti e bicchieri d'acqua. Oxarte ha pubblicato nell'immediato un comunicato dove smentiva categoricamente il coinvolgimento della sua cliente e soprattutto faceva notare come questo fosse solo l'ennesimo tentativo di sabotarla. In particolare, l'avvocato Milly Milano ha pubblicato una foto in cui dimostrava il suo supporto pubblico ad Anna Oxa, definendo il trattamento da lei subito "una violenza".

Ora, arrivano anche le parole di Madame a smentire ciò che è successo. La giovane artista ha pubblicato un post su Twitter in cui affermava chiaramente che né lei né Oxa si erano mai nemmeno viste:

"Comunque con Anna non è successo nulla, non ci siamo neanche mai viste, erano voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna, solo amore per te eil tuo pezzo è una preghiera magnifica"