Sanremo 2023, arriva la smentita di Oxarte sui bicchieri d'acqua lanciati nel dietro le quinte del Festival

Si è diffusa in queste ore la notizia secondo cui nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023 due artisti si sarebbero lanciati contro dei bicchieri colmi d'acqua. Si è vociferato che le iniziali dei protagonisti di questo episodio fossero A e M e subito si è pensato ad Anna Oxa e Madame. Ma è arrivata una smentita. Vediamo insieme.

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 non poteva non concludersi senza un nuovo gossip: le prime indiscrezioni diffuse sui social parlavano di una lite nel dietro le quinte, nella quale due artisti si sarebbero lanciati due bicchieri d'acqua e si sarebbero insultati. Essendo che i rumors parlavano di due cantanti i cui nomi iniziavano con A e M, subito si era pensato a Anna Oxa e Madame.

Sanremo 2023, smentita la voce del coinvolgimento di Anna Oxa nella lite del dietro le quinte

Sempre queste voci, diffuse anche da Deianira Marzano, Anna Oxa avrebbe gridato alla collega più giovane di andarsi a vaccinare, mentre l'altra avrebbe risposto con una velata minaccia, se avesse continuato. Una discussione degenerata con il lancio di bicchieri di plastica colmi d'acqua. Oxarte, tuttavia, l'ufficio stampa di Anna Oxa ha deciso immediatamente di intervenire e smentire il coinvolgimento della loro cliente nella questione:

"Non distraetevi dal telefoto per l'ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti anche le forze dell'ordine e anche loro sono senza parole."

Non è la prima volta che il nome di Anna Oxa viene trascinato in situazioni che poi si rivelano orchestrate ad arte per sminuire la sua presenza sul palco dell'Ariston: poco prima dell'inizio del Festival, infatti, si era diffusa la notizia, poi rivelatasi falsa, che la cantante avrebbe avuto una multa a causa della macchina parcheggiata in divieto di sosta. Anche lì, Oxarte era intervenuto per smentire queste diffamazioni che, alla vigilia di Sanremo, rischiavano di compromettere la credibilità della cantante.

La lite dei bicchieri di plastica è stata, inoltre, smentita anche dalla Rai con un comunicato ufficiale: evidentemente, alcuni utenti hanno pensato bene di diffondere fake news per movimentare la serata, totalmente incuranti del caos che avrebbero generato.s