Sanremo 2023, i nomi dei Big che non ce l’hanno fatta: la lunga lista illustre

Da Daniele Silvestri a Paola Turci e tanti ex volti di Amici: i cantanti esclusi dalla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Come è noto, sono stati annunciati ieri i 22 cantanti che parteciperanno alla 73esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023, condotto dal direttore artistico Amadeus, affiancato da Chiara Ferragni, Gianni Morandi e Francesca Fagnani. Ai 22 Big si aggiungeranno i sei cantanti di Sanremo Giovani, per un totale di 28 concorrenti in gara.

Sanremo 2023, i nomi dei Big che non ce l’hanno fatta, da Daniele Silvestri ad Antonino

All Music Italia, ha annunciato chi sono gli artisti che non hanno superato i casting di Amadeus e quindi esclusi dal palco dell’Ariston di Sanremo 2023.

Ecco l'elenco dei nomi davvero illustri esclusi dal Festival:

Luigi Strangis, Sissi, Alex, Sangiovanni, Annalisa, The Kolors, Francesca Michielin, Michele Bravi, Malika Ayane, Matteo Romano, Bugo, Ditonellapiaga, Fausto Leali, Ricchi e Poveri, Al Bano, Raf, Daniele Silvestri, Paola Turci, Marcella Bella, Elettra Lamborghini, Baby K, Clementino, Shade, Eiffel 65,. Nomadi, Myss Keta e Il Pagante, Tiromancino. Fuori anche Antonino, recente vincitore di Tale e Quale Show.

È ormai consueto anche il rifiuto ai Jalisse, vincitori del Festival di Sanremo 1997 con "Fiumi di parole". Su Instagram, il commento della coppia: "26 volte no. Ma non ci fermiamo".

"E' stata una scelta difficile, ma sono felicissimo - ha dichiarato Amadeus - di questi 22 cantanti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto ascoltare una loro canzone, o più di una canzone, la discografia, i cantanti, tutti. E' stato un lavoro meraviglioso. Pensate che ho ricevuto almeno 300 brani".

Venerdì 16 dicembre 2022, ci sarà la finale di Sanremo Giovani per completare il cast dei Big.