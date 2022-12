Sanremo 2023, tutti i cantanti in gara: Amadeus annuncia i nomi dei 22 Big

Gossip TV

Il conduttore e direttore artistico ha annunciato i primi 22 Big del prossimo Festival di Sanremo 2023 nel corso dell'ultima edizione del Tg1.

Al Tg1 delle 13.30, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha svelato i nomi dei big della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Ecco i cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston per partecipare alla kermesse canora che quest’anno sarà condotta da Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

L’elenco completo dei 22 big in gara:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce e Di Martino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I cugini di campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

LDa

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

"I cantanti in gara saranno 22 come lo scorso anno. Ma quest'anno i giovani saranno 6. Dei 12 finalisti di Sanremo giovani la metà andranno direttamente all'Ariston per un totale di 28 canzoni in gara", ha dichiarato Amadeus. "È stata una scelta difficile e complicata sono felicissimo di questi che chiamo i miei super ospiti. Ringrazio tutti per avermi fatto ascoltare più di una canzone, è stato un lavoro meraviglioso. Poi ci saranno tante altre cose da raccontare - ha aggiunto - e domattina all'alba sarò da Fiorello a Viva Radio 2 a parlare di Festival".

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.