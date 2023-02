Sanremo 2023, Blanco denunciato dal Codacons: "Risarcisca i danni"

Gossip TV

La nota associazione dei diritti degli utenti e dei consumatori, ha condannato duramente il comportamento del cantante durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023.

La nota associazione dei diritti degli utenti e dei consumatori del Codacons ha condannato duramente il comportamento del cantante Blanco durante la sua seconda esibizione nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023.

Il Codacons ha depositato un esposto contro Blanco

Il Codacons ha annunciato in un comunicato di voler depositare oggi un formale espos­to alla Procura della Repubblica di Impe­ria e alla Corte dei Conti:

"Al di là della volga­rità del gesto e del­la sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Fe­stival potrebbe real­izzare veri e propri reati. L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immo­bili altrui in occas­ione di manifestazio­ni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclus­ione da uno a cinque anni”.

"Oltre all’aspetto pe­nale, la distruzione operata ieri da Bla­nco ha prodotto un evidente danno econom­ico ai cittadini: la scenografia dell’Ar­iston è infatti paga­ta dagli utenti ital­iani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il danneg­giamento a vasi e fi­ori ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l’ar­tista dovrà risarcir­e. Per tali motivi il Codacons chiede oggi alla Procura di Impe­ria di aprire una in­dagine su Blanco alla luce del possibile reato di “danneggia­mento”, e alla Corte dei Conti di avviare le dovute azioni sul piano contabile finalizzate ad ottene­re dall’artista il ristoro dei danni era­riali."

Amadeus, al termine della serata in collegamento con Fiorello a Viva Sanremo su Rai1, ha dichiarato che Blanco avrebbe dovuto rotolarsi sopra i fiori e non fare quello che abbiamo visto, causato da un problema di audio, almeno da ciò che ha riferito a caldo il cantante. "Non sentivo la mia voce in cuffia e allora ho voluto divertirmi comunque" ha dichiarato Blanco dopo l'esibizione.