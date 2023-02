Sanremo 2023, Amadeus svela la verità sulla sfuriata di Blanco: "Ecco cosa doveva fare con i fiori"

Gossip TV

Blanco distrugge tutto sul palco del Festival di Sanremo e viene fischiato dal pubblico in sala.

È ufficialmente iniziata ieri la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Protagonista indiscusso della prima serata il giovane cantante Blanco che, nel bel mezzo della sua esibizione, ha avuto problemi con l'audio e, innervosito, ha iniziato a distruggere tutta la scenografia presente sul palco dell'Ariston.

Blanco distrugge tutto sul palco di Sanremo 2023, parla Amadeus

La prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo è stata ricca di emozioni e di colpi di scena. A grande sorpresa di tutti, Blanco si è reso protagonista di uno spiacevole episodio. Durante la performance de L’Isola delle Rose, che nel giro di pochi minuti è diventata virale, il giovane cantante ha avuto problemi con l'audio dell’auricolare e ha iniziato a tirare calci alla scenografia distruggendo tutto sul palco.

Un comportamento che non è per niente piaciuto al pubblico dell'Ariston, che ha iniziato a fischiare Blanco. Se il cantante ha deciso di rimanere in silenzio e non commentare quanto successo a Sanremo, Amadeus, in collegamento con Fiorello a Viva Rai2 Viva Sanremo su Rai1, ha svelato alcuni retroscena sulla sfuriata del ragazzo:

In realtà lui doveva fare delle cose con i fiori tipo rotolarsi sopra, non chiaramente quello che abbiamo visto. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo perché noi sentivamo la musica. Nel nostro box l’audio non era perfetto. Solo dopo mi hanno buttato dentro e mi hanno detto ‘vedi che puoi fare’, ma lì per lì non avevo capito.

