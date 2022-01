Sanremo 2022: rivelati i nomi di due clamorose esclusioni dal Festival

Gossip TV

Il settimanale Chi rivela i nomi di due (anzi tre) eccellenti esclusi dal festival di Sanremo.

Del Festival di Sanremo che il 1 febbraio inizierà la sua consueta maratona annunale si sa ormai (quasi) tutto: conduttrici, ospiti, cantanti, canzoni (i giornalisti musicali le hanno già ascoltate e criticate tutte, mettendo pure i voti). Ormai non è più una manifestazione che com'era un tempo conta sull'effetto sorpresa, che comunque ci sarà e riguarderà più che altro le mises degli artisti, le interpretazioni, e non solo. Fino ad ora non si era ancora parlato abbastanza però degli esclusi, e il settimanale Chi ha deciso di rivelare i nomi di alcuni aspiranti alla gara, esclusi da Amadeus, tra quelli che già non sapevamo. Vediamo di chi si tratta.

Sanremo 2022: gli esclusi

Secondo il settimanale di Signorini, Amadeus avrebbe escluso dal festival due artisti molto amati dal pubblico giovane. Il primo è Riki, all'anagrafe Riccardo Marcuzzi, uscito da Amici di Maria de Filippi. Il secondo è Federico Rossi, il Fede di Benji e Fede, ora solista. Questi sono i nomi più discussi, ma ovviamente non i soli, perché tra i non accolti c'è anche Francesco Monte, il modello, cantante e protagonista dei reality e del gossip tv, che dopo l'annuncio del cast canoro se l'è presa per la scelta della cantante spagnola Ana Mena.

Vedremo se prima del debutto ci saranno ancora altre sorprese o se resterà qualche incognita nel festival di Sanremo che è sicuramente il più discusso al mondo dai giornali e sui social.

