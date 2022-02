Sanremo 2022, nessuna polemica fra Drusilla Foer e Iva Zanicchi: "Siamo amiche da anni"

Gossip TV

Drusilla Foer e Iva Zanicchi spiegano che non c’è stata maretta tra di loro sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2022. Le due si conoscono e sono amiche da tanto tempo.

Torniamo a parlare del caso Iva Zanicchi-Drusilla Foer, anche se la terza serata del Festival di Sanremo 2022 è passata. Non la dimenticheremo facilmente, perché la Foer è stata semplicemente fantastica e ha incantato tutti con la sua classe e la sua verve. Ora, chi è convinto che fra la cantante in gara e la co-condottrice ci sia stata polemica, si sbaglia di grosso, perché le due "star" si vogliono un bene incredibile.

Spieghiamo meglio. Quando Iva Zanicchi ha fatto le scale e si è avvicinata a Drusilla di rosa vestita, le ha detto: "Ti amo, quanto sei alta". La Foer ha risposto: "Parecchio, si". Al che Iva ha fatto notare: "Eh, ma lei ha qualcosa in più di me". Immaginando un doppio senso, Amadeus si è messo a ridere. La Zanicchi ha ribadito il concetto e Drusilla Foer, interrompendola, ha detto di essere colta. Se lo ha fatto, non è stato per ingraziarsi il favore del pubblico o per affermare la propria superiorità, ma semplicemente per rimediare a un piccolo problema di audio. Doveva essere la Zanicchi a dire "colta", ma il suo microfono funzionava male. Questo, almeno, è ciò che hanno detto Iva e Drusilla, spiegando: "Siamo due vecchie amiche".

Drusilla Foer e Iva Zanicchi si sono conosciute durante la trasmissione di Piero Chiambretti CR4 - La Repubblica delle Donne e sono sempre rimaste amiche. Ieri, durante una conferenza via Zoom, le due hanno ribadito che non c'è stata maretta fra loro sul palco dell'Ariston, e Iva ha detto: "Anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: 'o grulla, non ti si sentiva il microfono". Come diceva il piccolo cinese di Supergulp, tuto è bene quel che finisce bene.

