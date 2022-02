Sanremo 2022: Drusilla Foer stupisce tutti: ecco perché...

Anticipazioni TV

Nota al pubblico del web e a quello teatrale, Drusilla Foer è stata acclamata a furor di popolo nella terza serata di Sanremo: per l'eleganza, l'ironia, il look e il monologo sull'unicità trasmesso in tarda serata. Per lei social impazziti.

Fa impressione - per una volta positiva - leggere i commenti sui social all'indomani della terza serata del Festival di Sanremo, unanimi nel ringraziare, lodare ed esaltare Drusilla Foer, asso nella manica di Amadeus, che ha fatto la sua apparizione sul palco dell'Ariston elegante come una regina, scendendo sicura le temute scale e dando subito vita a un esilarante duetto con "coso", Amedeo, come l'ha chiamato. Da subito si è capito che la sua non sarebbe stata la classica co-conduzione del festival (ruolo che per altro ha svolto egregiamente nella presentazione delle canzoni) e che la sua presenza avrebbe finito per mettere in ombra chi l'aveva proceduta e lo stesso direttore artistico, che le ha fatto felicemente da spalla. Ma rivediamo i punti forti della serata illuminata dalla verve e dall'umanità di un personaggio più vero della finzione, acclamato a furor di popolo come presenza fissa o conduttrice del prossimo Sanremo. per spiegare come in pochissimo tempo si sia passati da "Drusilla chi?" a "Drusilla Fo(r)e(ve)r".

Drusilla Foer: l'ingresso sul palco

Fasciata in un abito meraviglioso, da vera primadonna (che fa onore al titolo del suo spettacolo teatrale, "Eleganzissima"), Drusilla Foer ha dato subito vita ad uno spassoso scambio con Amadeus, prima provando a intonare una canzone, poi dichiarando che non aveva nessuna intenzione di fare la valletta ("se lo sapevo mi mettevo qualcosa di scosciato, ho anche un bel koala tatuato qua") e si è rivolta in cerca di aiuto al direttore di Rai 1 Stefano Coletta, prima di annunciare la canzone, preceduta da una gag sul cartoncino col testo, scritto a caratteri cubitali.

La commozione di Drusilla per i complimenti di Michele Bravi

Dopo aver introdotto Michele Bravi, Drusilla ha ricevuto i complimenti del cantante, che le ha detto: "Sono felicissimo che tu sia qui. La tua presenza racconta la meritocrazia, che bello!". Evidente la commozione dell'artista, che ha ringraziato Bravi con una carezza e ha visto impazzire i social per un momento autentico e non improvvisato ad arte per le telecamere. Il tweet sottostante è solo uno delle centinaia che hanno commentato questo scambio.

Drusilla si veste da Zorro

Il momento in cui Drusilla Foer ha veramente stupito tutti, è stato il suo ingresso in scena travestita da Zorro, dopo l'esibizione degli acclamatissimi Mamhood e Blanco, accompagnata da una travolgente musica messicana e tirando di spada. Perché l'ha fatto? Le chiede Amadeus: "Per allegria, per fare qualcosa di un po' eccentrico e anche per gentilezza, per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di un uomo vestito da donna, en travesti... sicché mi sono travestita da Zorro". Più che di spada, in questo caso, Drusilla colpisce in punta di fioretto, rispondendo alle polemiche che da qualche parte avevano accolto l'annuncio della sua partecipazione. Poi scherza sul naso di Amadeus concludendo lapidaria che "gli uomini col naso piccolo son come le Ferrari senza volante, secondo me" e vien giù il teatro.

Lo scambio tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi

Chi conosce Drusilla sa che non è bene stuzzicarla, soprattutto se non si è alla sua altezza. In tutti i sensi. Ne sa qualcosa la malcapitata Iva Zanicchi, veterana del festival, la cui canzone era stata appena introdotta da Drusilla, dopo aver sceso con sicurezza le scale, da cui in conferenza aveva detto di essere terrorizzata e che ha invece imparato a "domare" ("basta contarle, prima sono sette e poi otto") con un meraviglioso abito rosa sullo stile di quello indossato da Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde. Iva Zanicchi, accolta con cori da stadio dal pubblico, ci ha provato a far la spiritosa. Guardando Drusilla le ha chiesto "quanto sei alta?" (Drusilla è alta 1 metro e 85, ndr), "Parecchio" ha risposto lei, al che la cantante ha continuato lo scherzo dicendo "ma lei ha anche altre cose che io non ho", e Drusilla, lapidaria "sono colta". Iva Zanicchi ha palesemente accusato il colpo: mai mettersi a scherzare col fuoco, cara Iva! Il risultato del match: regina fiorentina dei salotti e del bon ton vs. Aquila di Ligonchio 1-0.

Il bellissimo monologo di Drusilla Foer all'1.30 di notte

Suscitando molte proteste nel pubblico social, anche per il fatto che l'esibizione di Checco Zalone era andata in prima serata, all'1.30 di notte una esausta Drusilla si avvia con tutti i suoi abiti verso l'uscita, perché "s'è fatta una certa". Fermata da Amadeus, viene invitata a prendersi il palco e ci regala un monologo bellissimo sull'"unicità" e sull'ascolto, concluso da una canzone altrettanto coinvolgente. È la consacrazione. Da vera diva lascia il palco tra fiori e inchini, dando una grande lezione sull'accettazione di sé e degli altri, che senza retorica e luoghi comuni va dritta al cuore. Se a quell'ora eravate troppo stanchi o volete semplicemente rivedere l'esibizione di Drusilla Foer, la trovate qua sotto. La sua presenza, nella serata aperta con un ringraziamento e un omaggio al "presidente bis" Mattarella e che ha ospitato anche Roberto Saviano nell'anniversario della strage di Capaci, ha arricchito un Festival svecchiato, allegro, aperto e più dinamico, più al passo coi tempi e capace di parlare a un pubblico trasversale, il cui merito va anche, indubbiamente, al direttore artistico "Amedeo".

