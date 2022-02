Sanremo 2022, è record assoluto per Amadeus: gli ascolti della prima serata

Gossip TV

I dati Auditel della prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Ieri, martedì 1 febbraio 2022, c'è stato il primo appuntamento con la 72esima edizione del Festival di Sanremo condotto, per il terzo anno consecutivo, da Amadeus, affiancato da Ornella Muti e dallo showman siciliano, Fiorello.

Nel corso della prima serata, si sono esibiti 12 dei 25 cantanti big in gara. Al termine delle esibizioni, la sala stampa ha decretato il primo posto, assegnato al duo composto da Mahmood e Blanco con il brano "Brividi". Al secondo posto, La Rappresentante di Lista con "Ciao Ciao", a chiudere il podio, Dargen D'Amico con il brano "Dove si Balla".

Tanti i super ospiti che hanno hanno calcato il palco dell'Ariston nel corso della prima puntata: dal ritorno dei Maneskin, dopo il trionfo dello scorso anno, al tennista romano Matteo Berrettini e i grandi interpreti della fiction di Rai Uno, tra cui Nino Frassica, Claudio Gioè e Raul Bova.

Per quanto riguarda gli ascolti, la prima serata del Festival di Sanremo, ha registrato il 54,7 % di share, totalizzando 10.911.000 di spettatori. Un record assoluto che consacra il terzo Festival di Amadeus come l’edizione più vista dal 2005, anno in cui a condurre erano stati Paolo Bonolis e Antonella Clerici.

Nella prima serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus nel 2020, i telespettatori sono stati 10.058.000, per uno share del 52.2%. L'anno scorso, 8.363.000 spettatori, con uno share pari al 46.6%.

