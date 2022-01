Sanremo 2022, Antonella Clerici al posto di Amadeus: il Piano B del presentatore fa tremare

Gossip TV

Cosa accadrebbe se Amadeus fosse impossibilitato a condurre la nuova edizione del Festival di Sanremo? Antonella Clerici risponde alla chiamata del presentatore.

Si accendono i riflettori sulla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, che debutta in mondovisione il primo febbraio 2022 con cinque prime serate indimenticabili. Amadeus è pronto a condurre la kermesse musicale più attesa dai telespettatori, ma cosa accadrebbe se il presentatore avesse un imprevisto e non potesse presentarsi sul palco dell’Ariston? Una nuova indiscrezione fa chiarezza sul Piano B del conduttore, che contempla la partecipazione di Antonella Clerici.

Sanremo 2022, Antonella Clerici in panchina: Amadeus ha un piano

Debutta in un periodo di grande incertezza provocata da una nuova ondata di diffusione del virus, un periodo di contagi alle stelle e di dati straordinari raggiunti dalla pandemia mondiale che ci affligge ormai da due anni, la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Al timone della conduzione c’è Amadeus, mentre aleggia ancora il mistero sulla presenza di Fiorello, spalla insostituibile per il presentatore che spera ancora nell’apparizione del collega sul palco dell’Ariston.

Dopo aver diffuso il primo video con le cinque donne del Festival - Sabrina Ferilli, Ornella Muti, Maria Chiara Giannetta, Lorena Cesarini e Drusilla Foer - Amadeus si è visto costretto a contemplare l’eventualità che, proprio a fronte della situazione descritta, non sia in grado di essere presente fisicamente sul palco. Secondo le più recenti indiscrezioni, diffuse da La Stampa, il piano B del presentatore sarebbe tutto riposto in Antonella Clerici, che interverrebbe per sostituire Amadeus, che non si esclude potrebbe comunque condurre il Festival direttamente dal suo salotto, dando vita alla prima edizione della kermesse canora nazionale interamente presentata da remoto.

La scelta della Clerici piace al pubblico, particolarmente affezionato ad Antonellina e al suo sorriso spontaneo, e anche ai critici che hanno già visto la presentatrice misurarsi con Sanremo, da sola e in coppia con Paolo Bonolis. Nel frattempo, come giusto che sia, Amadeus non fa parola del suo piano alternativo, forse come rito scaramantico a pochi giorni dal debutto della prima serata.

Scopriamo le ultime news su Sanremo 2022.