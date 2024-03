Sangiovanni riappare sui social dopo lo Stop che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca

Gossip TV

Sangiovanni ha deciso di fermarsi, abbandonando anche i social dove tutti i suoi fan chiedono ancora spiegazioni. Ora, tuttavia, il cantante è riapparso grazie ad uno degli artisti più famosi d'Italia.

Sangiovanni ha lasciato tutti senza parole quando, dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato il suo stop alla musica. I fan del cantante di Amici hanno provato in tutti i modi a fargli cambiare idea, e ora spunta una nuova speranza data dall’incontro tra Sangiovanni e Gianni Morandi, documentato da quest’ultimo su Instagram.

Sangiovanni torna sui social grazie a Gianni Morandi

Protagonista della 74esima edizione del Festival di Sanremo, posizionatosi ultimo con grande sdegno da parte delle sue numerose fan, Sangiovanni non ha nascosto di star attraversando un bruttissimo momento, di non avere le energie necessarie per godersi la sua musica e per poterla condividere con il pubblico, tanto da decidere di fermarsi. Lo stop di Sangiovanni ha lasciato tutti senza parole ed è piovuto come un fulmine a ciel sereno, dato che in pochi avevano compreso la gravità della situazione, che ha portato il giovanissimo cantante a fermare la pubblicazione del suo ultimo album Privacy, e annullare i concerti già previsti dopo l’avventura sanremese.

Nel frattempo, proprio per concentrarsi su sé stesso e sul suo futuro ancora incerto, Sangiovanni ha smesso anche di apparire sui social, dove tantissime fan lo invitano insistentemente a ripensarci mentre altre lo supportano, con parole d’affetto. Questo, almeno, fino a quando Gianni Morandi non ha condiviso sul suo Instagram una foto proprio con Sangiovanni.

Il grande cantante italiano è apparso sereno e contento di aver incontrato l’amico e giovane collega, con il quale si conosce ormai da qualche anno, e il popolo del web ha apprezzato lo scatto, ipotizzando che Morandi stia dando qualche prezioso consiglio a Sangiovanni per portarlo nuovamente verso la musica, superando così il difficile momento.