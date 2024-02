Amici, Sangiovanni e l'annuncio shock: "Mi fermo, non posso continuare così"

Gossip TV

A sorpresa, Sangiovanni, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha annunciato l'addio al mondo della musica!

All'indomani della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Sangiovanni, l'ex cantante di Amici di Maria De Filippi, ha preso una decisione che ha scioccato i fan. Per il momento, infatti, il cantante ha annunciato il ritiro dal mondo della musica.

Amici, Sangiovanni lascia la musica: "Non posso più fingere, la decisione non dipende da Sanremo"

Nonostante alla kermesse canora, Sangiovanni si sia posizionato tra gli ultimi in classifica, il cantante del talent di Canale5 ha rivelato che la sua decisione non è dipesa dall'esito del Festival, ma che ha intenzione di prendersi una pausa dal mondo della musica e che non ci sarà nessun tour, né album in uscita. Privacy, che sarebbe dovuto uscire il 1°marzo, è attualmente sospeso. Al momento, ha rivelato, la sua priorità sarà ristabilirsi e pensare alla sua salute mentale.

Già durante Sanremo2024, Sangiovanni aveva ammesso che stava vivendo un momento molto difficile e in cui non riusciva a concentrarsi del tutto e che questo suo malessere si rispecchiava nella canzone che aveva portato in gara:

"Io non so dire se sto bene o sto male. Vivo tante difficoltà, mi sento fragile, mi sento debole. La canzone che porto in gara lo rispecchia, rispecchia dei momenti difficili che ho vissuto e sto vivendo. È pesante per me cantarla sul palco. Dentro questa canzone ci sono tanti pensieri e pesi che io porto sullo stomaco che tante volte non riesco a lasciare andare"

Su Instagram, con un intimo e sofferto post ha deciso di svelare come si sente in questo momento, dichiarando anche che ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica, per poter davvero rispettare sé stesso e la sua fragilità:

"Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo"

Sangiovanni ha, però, voluto precisare che non è un addio definitivo:

"Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi e non se lo merita il mio team (che peraltro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima"

